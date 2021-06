Pedro Sánchez defiende el ingreso y la movilidad en la UE de las personas vacunadas con Sputnik V

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se manifestó este miércoles a favor de permitir el ingreso y movilidad en la Unión Europa (UE) a las personas que hayan sido vacunadas con Sputnik V, que aún está pendiente de aprobación por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

"Aquí lo que hay que hacer es aplicar una enorme dosis de sentido común y, por tanto, aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo, pues me atrevo a decir que evidentemente son vacunas y no tendrían que ser obstáculo para la movilidad entre continentes o la entrada, en este caso, al continente europeo", afirmó Sánchez.

Las declaraciones de Sánchez se produjeron en el marco de una conferencia de prensa conjunta con Alberto Fernández, presidente de Argentina, país donde realiza una breve visita, al ser consultado sobre si España permitirá la entrada a los argentinos inoculados con el fármaco ruso.