El hombre que abofeteó al presidente de Francia afirma ante un tribunal que Macron representa "el declive del país"

Damien Tarel, el hombre que abofeteó el martes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, comentó ante un tribunal que considera que el mandatario representa "el declive del país", según BFM TV.

"Creo que mucha gente siente esta injusticia", subrayó Tarel. "No me gustaría juzgar nuestra democracia, pero creo que él [Macron] no fue elegido por toda la sociedad francesa", añadió.

Además, el atacante compartió que también había considerado lanzar un huevo o una tarta de crema, entre otros planes. "En el coche, cuando estábamos esperando, habíamos pensado hacer algo llamativo, desafiarlo en asuntos políticos, tomar un chaleco amarillo o una bandera francesa, pero cambiamos de opinión", agregó.

El hombre podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión y una multa de 45.000 euros por sus acciones.

El desempleado de 28 años declaró durante el interrogatorio que apoyaba el movimiento de chalecos amarillos y tenía creencias políticas de ultraderecha. Tarel fue arrestado junto con otro hombre de su ciudad natal Saint-Vallier. La Policía encontró armas, una copia del manifiesto autobiográfico de Adolf Hitler, y una bandera roja comunista en la casa del segundo individuo. Él no enfrentará ningún cargo relacionado con la bofetada, pero será procesado por posesión ilegal de armas en 2022.

Por su parte, Macron comentó que esta bofetada fue un incidente "aislado" perpetrado por "individuos ultraviolentos".

"No debemos dejar que hechos aislados, individuos ultraviolentos tomen posesión del debate público, no lo merecen", manifestó el presidente.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!