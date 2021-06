'Hackean' los sistemas de Electronic Arts y roban el código fuente de FIFA 2021

Piratas informáticos 'hackearon' este jueves los sistemas del estudio estadounidense de producción de videojuegos Electronic Arts (EA), y se adueñaron del código fuente del motor gráfico Frostbite que se utiliza en series como FIFA y Battlefield, entre otros. La noticia del 'hackeo' fue reportada en un primer momento por The Vice y ha sido confirmada por un portavoz de la empresa a CNN.

Los ciberdelincuentes aseguran haber accedido al código fuente de FIFA 21, así como a la clave del servidor de emparejamiento de FIFA 22. Asimismo, los piratas informáticos obtuvieron acceso a los kits de desarrollo de software, paquetes de código que pueden acelerar el desarrollo de los videojuegos. En total, los 'hackers' aseguran haber hurtado 780 gigabytes de datos que están publicitando en varios foros clandestinos.

Por su parte, EA confirmó la filtración de datos. "No se accedió a los datos de los jugadores, y no tenemos razones para creer que haya ningún riesgo para la privacidad de los jugadores. Tras el incidente, ya hemos introducido mejoras de seguridad y no esperamos que tenga un impacto en nuestros juegos o en nuestro negocio", precisaron desde la compañía.