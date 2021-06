Kim Jong-un califica el k-pop de "cáncer vicioso" mientras su país lucha contra la influencia de la cultura surcoreana

El líder del Corea del Norte, Kim Jong-un, calificó al popular género musical surcoreano k-pop como un "cáncer vicioso" que corrompe los "atuendos, peinados, discursos y comportamientos" de los jóvenes norcoreanos mientras su país lucha contra la influencia de la cultura de su vecino del sur.

Medios de comunicación estatales norcoreanos advirtieron en mayo de que si no se controla [esta influencia], podría provocar que Corea del Norte "se derrumbe como un muro húmedo", según recoge The New York Times.

En diciembre de 2020, Pionyang introdujo una ley especial que tiene como objetivo luchar contra la afluencia de materiales del exterior como películas, música y libros y castiga duramente a aquellos que consuman o distribuyan este tipo de contenidos, indica Daily NK. La legislación prevé penas de entre 5 y 15 años para la posesión de este tipo de "propaganda" extranjera, mientras que aquellos involucrados en su distribución pueden ser sentenciados a cadena perpetua o incluso la muerte.

La nueva norma también estipula hasta dos años de trabajos forzados para aquellos que "hablen, escriban o canten al estilo surcoreano".

El pasado mes de febrero, el líder norcoreano ordenó a todas las provincias, ciudades y condados que erradicaran "despiadadamente" las crecientes tendencias capitalistas. Asimismo, en abril, advirtió que "se estaba produciendo un cambio serio" en el "estado ideológico y mental" de los jóvenes norcoreanos.

En una encuesta del Instituto de Estudios para la Paz y la Unificación de la Universidad Nacional de Seúl en la que entrevistó a 116 personas que huyeron de Corea del Norte en 2018 y 2019, casi la mitad dijo que había visto "con frecuencia" productos de entretenimiento surcoreano mientras estaban en su país.

A principios de abril, tres estudiantes de 14 años recibieron sentencias de reeducación a través de trabajo por su "comportamiento antisocialista", recoge Daily NK. Según el medio, los menores supuestamente se habían cortado el pelo al estilo de los adolescentes surcoreanos y cantaban canciones del país vecino.

