Barbie lanza una línea de muñecas amigables con el medio ambiente

La empresa de juguetes Mattel ha lanzado al mercado una nueva colección de la famosa muñeca Barbie fabricada con un 90 % de plástico reciclado de desechos recuperados del océano.

La nueva colección hace parte de la reciente campaña de Barbie 'The future of pink is Green' (El futuro del rosado es verde), que alude al plan de la compañía de volver completamente ecoamigable a su muñeca en el futuro próximo. Así, su objetivo para este 2021 es que sus empaques sean un 95% de papel o fibra de madera reciclados y que para el 2030 el 100 % del plástico de la muñeca sea reciclado o biodegradable.

El nombre de la nueva colección es 'Barbie Loves the Ocean' (Barbie ama el océano). Con una temática, vestuario y accesorios relacionados con la playa, busca promover entre los niños valores como la conservación y protección del océano y el medio ambiente.

Dentro de sus planes de futuro verde, Mattel lanzó en mayo un programa denominado 'Mattel Playback', que anima a sus clientes a mandar sus juguetes viejos a la compañía para que esta los reutilice en la fabricación de nuevos productos.