EE.UU., China y otros países rechazan la 'diplomacia del mango' de Pakistán por preocupaciones sobre el covid-19

EE.UU., China y varios otros países se han negado a aceptar los mangos que Pakistán envió a más de 32 jefes de Estado como parte de su iniciativa de 'diplomacia del mango', una tradición en la que la nación asiática regala sus mejores frutas a líderes mundiales, informa el periódico paquistaní The News International.

Según el medio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán ha enviado numerosas cajas con frutas en nombre de su presidente. Sin embargo, algunos destinatarios se han negado a aceptar el regalo, citando sus regulaciones de cuarentena por coronavirus, y pidieron a Pakistán que no lo enviara.

Las fuentes de The News indican, en particular, que la Cancillería quiso incluir al presidente francés, Emmanuel Macron, entre los potenciales destinatarios, pero París no respondió al ofrecimiento.

Entretanto, las cajas de mangos siguen saliendo hacia diversos países del Golfo, Irán, Turquía, Reino Unido, Afganistán, Bangladés y Rusia.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!