"Quieren matar a Assange porque dijo la verdad": Roger Waters pide a Biden que acabe con esta "repulsiva" persecución

El cofundador de Pink Floyd recuerda en una entrevista con RT que "sabemos con certeza" que el periodista "no cometió ningún delito" y que "todo lo que hizo fue dar noticias".

El legendario músico británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, ha instado al presidente de EE.UU., Joe Biden, a poner fin a la persecución del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

En una entrevista con RT, Waters explica que si lucha por la libertad de Assange es porque "se le presenta como un ejemplo: mantén la boca cerrada o esto te sucederá". "Están tratando de matar a Julian Assange porque dijo la verdad y es repulsivo", denunció el músico.

Para Waters, "es interesante que este presidente demócrata aún no haya vuelto a la afirmación de la Administración Obama de que no hubo ningún caso [...] y de que no se puede procesar a Julian Assange, porque si lo haces, entonces tienes que procesar a todos los editores que publiquen cualquier verdad que pueda resultarte inconveniente".

"No cometió ningún delito"

El cofundador de Pink Floyd recordó que "sabemos con certeza" que el periodista "no cometió ningún delito" y que "todo lo que hizo fue dar noticias".

"Si eso es un crimen, entonces deberíamos encerrar a los consejos editoriales de The New York Times y a todos los demás", indicó el músico, que no duda en recalcar "todo es una completa farsa".

Waters insta a Biden y a su Administración a retirar los cargos contra Assange, que conllevan una sentencia máxima de 175 años de prisión. "Ciertamente, no ha cometido espionaje ni ningún delito que pueda ser procesado en EE.UU.", enfatizó.

Julian Assange, de 49 años, está acusado de cargos por espionaje y piratería informática por la publicación desde 2010 de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y cables diplomáticos sobre las actividades de EE.UU. en las guerras en Irak y Afganistán, que fueron difundidos por su portal de filtraciones WikiLeaks.

El activista se encuentra actualmente encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido). Fue detenido en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, luego que el Gobierno de Lenín Moreno decidiera retirarle el asilo

