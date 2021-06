Ciberseguridad, la OTAN, relaciones con EE.UU. y China: los temas más importantes de la entrevista de Putin, en vísperas de su cumbre con Biden

En vísperas de su cumbre con el presidente de EE.UU., Joe Biden, el mandatario ruso, Vladímir Putin, se expresó sobre varios temas actuales durante una entrevista exclusiva con la cadena estadounidense NBC.

Sobre la OTAN

Al ser preguntado sobre las reuniones de Biden con los miembros del Grupo de los Siete, sus socios en la OTAN y los líderes europeos, Putin afirmó que no ve "nada sorprendente" aquí, mientras que calificó a la Alianza Atlántica de "un vestigio de la Guerra Fría".

"La OTAN nació en la época de la Guerra Fría, pero no está claro para qué existe actualmente. Hubo un momento cuando hablaban de que esta organización se transformaría, ahora lo han olvidado, de alguna manera", dijo.

Sobre las relaciones con EE.UU.

Putin advirtió que la relación bilateral con EE.UU. "se ha deteriorado hasta su punto más bajo de los últimos años". Sin embargo, destacó, que hay cuestiones en las que es necesario determinar "las posturas mutuas para que las cuestiones que representan un interés mutuo se resuelvan más eficazmente en beneficio de Estados Unidos, así como de Rusia".

"El valor más importante en las relaciones internacionales es la estabilidad y previsibilidad. Eso es exactamente lo que no hemos visto, creo, por parte de nuestros socios estadounidenses en los años anteriores", declaró Putin.

Sobre el alma

De acuerdo con el corresponsal de la NBC, Keir Simmons, Biden una vez dijo que Putin era "un hombre sin alma". "El presidente Biden dijo que se encontraron una vez, que se vieron cara a cara, y le dijo, —eso es lo que afirma—: 'Le miro a los ojos y no veo ningún alma'. Y usted dijo: 'Nos entendemos'. ¿Recuerda esta conversación?", preguntó.

"No sé lo del alma, hay que pensar qué es el alma. Pero no recuerdo esta parte de nuestras conversaciones, francamente, no me acuerdo. […] Sobre el alma, a la iglesia, por favor", le respondió Putin.

Sobre el movimiento Black Lives Matter

El presidente ruso fue preguntado también acerca de su opinión sobre el movimiento Black Lives Matter. Declaró que Rusia "apoya la lucha de los afroamericanos por sus derechos, pero [está] en contra de todos los tipos de extremismo, que a veces también, por desgracia, observamos ahora".

Sobre los ciberataques

Durante la conversación, Putin comentó las acusaciones de Washington de que unos piratas informáticos rusos perpetraron ciberataques en EE.UU. y las tachó de "farsa".

"Hemos sido acusados de todo tipo de cosas", afirmó el presidente ruso. "La interferencia electoral, ciberataques y así sucesivamente. Y ni una vez […] se molestaron en presentar cualquier tipo de evidencias o pruebas. Solo acusaciones infundadas", dijo.

En ese contexto, Putin instó a que Washington y Moscú sumen esfuerzos en la lucha contra la delincuencia cibernética. "Es nuestra gran esperanza, que seamos capaces de establecer este proceso con nuestros socios de EE.UU.", señaló.

Sobre Biden y Trump

Putin comparó al actual presidente estadounidense con su antecesor, Donald Trump, a quien describió como "un individuo extraordinario, talentoso" y "pintoresco", que no provenía del 'establishment' estadounidense.

En cuanto al actual mandatario norteamericano, el presidente ruso indicó que es "radicalmente diferente de Trump", al ser un político de carrera, si bien dijo que puede trabajar con él.

"Es un tipo diferente de persona", indicó Putin, que expresó su "gran esperanza" de que, "si bien hay algunas ventajas y algunas desventajas, no haya ningún movimiento impulsivo de parte del presidente estadounidense en funciones".

Sobre Navalny

El mandatario se expresó también sobre el caso del opositor Alexéi Navalny y rechazó haber ordenado un ataque contra él. "No tenemos la costumbre [de] asesinar a alguien", afirmó.

De momento, Navalny está cumpliendo una condena, tras ser declarado culpable a principios de este año de violar las condiciones de una sentencia suspendida, impuesta en el 2014, por malversar 30 millones de rublos (400.000 dólares) de dos empresas, incluida la marca de cosméticos francesa Yves Rocher. Al respecto, Putin declaró que el opositor "no será tratado peor que cualquier otro".

Preguntado sobre la ocasión en la que Biden lo llamó asesino durante una entrevista en marzo, el líder ruso enfatizó que, durante su mandato, se ha acostumbrado "a ataques desde todo tipo de ángulos y desde todo tipo de áreas, con todo tipo de pretexto y razones, y de diferente calibre y ferocidad", por lo que "nada de eso" le sorprende. "Esto no es algo que me preocupe en lo más mínimo", subrayó Putin.

La próxima cumbre en Ginebra

La cumbre en Ginebra, que tendrá lugar el próximo miércoles, será la primera reunión cara a cara entre los dos jefes de Estado desde la toma de posesión de Biden. Desde el Kremlin comunicaron que los mandatarios planean discutir el estado y las perspectivas de desarrollo de las relaciones entre Rusia y EE.UU., temas de estabilidad estratégica y de actualidad en la agenda internacional, incluida la lucha contra la pandemia de coronavirus y la solución de conflictos regionales. El 30 de mayo, Biden anunció que tiene la intención de plantear en la reunión, en particular, el tema de las violaciones de derechos humanos.

Moscú ha descrito la reunión entre Putin y Biden como "muy, muy importante", pero advirtió que nadie debe tener grandes esperanzas sobre sus posibles resultados. "No hay razón para esperar ningún progreso para alcanzar un entendimiento mutuo" o lograr un restablecimiento de las relaciones, aseveró al respecto el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Más información, en breve.