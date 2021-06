"¡Vete a la mierda! ¡De ninguna manera!": La dura respuesta de Roger Waters a la petición de Zuckerberg de usar su canción para promover Instagram

Roger Waters, cofundador de la banda de rock británica Pink Floyd, ha revelado que rechazó una oferta del director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, quien pretendía utilizar una de sus famosas canciones a cambio de "una enorme cantidad de dinero".

El icónico músico detalló el pasado viernes que había recibido una carta del multimillonario con una solicitud para hacerse con los derechos para usar la pieza 'Another Brick in the Wall, Part 2' en la producción de una película para promover Instagram. "Y la respuesta fue: '¡Vete a la mierda! ¡De ninguna manera!'", declaró durante un foro en apoyo de Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

Waters también calificó al fundador de Facebook como "uno de los idiotas más poderosos del mundo". "¿Cómo le fue a este pequeño capullo, que empezó diciendo: 'Es bonita, le daremos un 4 de 5', 'Es fea, le daremos un 1'?. ¿Cómo logró obtener poder en algo?", se preguntó.

Además, la leyenda del rock subrayó que el objetivo de la nueva producción es "hacer que Facebook e Instagram sean aún más grandes y poderosos de lo que ya son" para poder seguir censurando a todo el mundo y "evitar que la historia sobre Julian Assange llegue al público en general".

Julian Assange, de 49 años, está acusado de cargos por espionaje y piratería informática por la publicación desde el 2010 de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y cables diplomáticos sobre las actividades de EE.UU. en las guerras en Irak y Afganistán, que fueron difundidos por su portal de filtraciones WikiLeaks.

El activista se encuentra actualmente encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido). Fue detenido en abril del 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, luego de que el gobierno de Lenín Moreno decidiera retirarle el asilo

