Guardias de prisiones golpean a los arrestados por el asalto al Capitolio de EE.UU. y amenazan a sus familiares, denuncia un abogado

Los guardias de prisiones golpean a quienes fueron arrestados por participar en el asalto al Capitolio de EE.UU. en Washington el pasado 6 de enero, denunció Joseph McBride, abogado de uno de los detenidos.

El defensor de Richard 'Bigo' Barnett, que fue fotografiado sentado en la silla del despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante el asalto al Capitolio y se entregó a los agentes federales el 8 de enero, declaró que los arrestados se ven privados "de privilegios y contactos con el mundo exterior".

"[A los arrestados] no les proporcionan medicamentos, no les dan comida a tiempo y a veces [los] golpean. Es terrible. Antes, pudimos oír sobre eso en otros países, pero no en EE.UU. Pero ahora esto ocurre aquí. Aquí y ahora. Y estamos en contra de tal arbitrariedad", destacó McBride durante una entrevista con el canal ruso Rossiya 1.

En ese contexto, el letrado afirmó que los guardias también amenazan a los familiares de los detenidos, entre ellos la esposa de Barnett. "Dijeron: 'Iremos a por tu esposa'", agregó.

McBride indicó que este comportamiento es ilegal respecto a las personas encarceladas y representa "un caso flagrante".

Mientras tanto, su cliente afirmó que, cuando estaba en el centro de detención, le relataron que "algo le pasó a su amigo de otra celda". "Fui a verlo, hice que recobrara el sentido, probablemente, perdió el conocimiento y cayó, golpeándose la cabeza. No se reconoció a sí mismo en el espejo, su cara parecía carne picada. Desde entonces, quedó ciego de un ojo y se desmaya cada día", relató, mientras que el canal detalló que se trata de Ryan Samsel, acusado de atacar a los policías que protegían el Congreso.

Unas 300 personas ya han sido acusadas en relación con el asalto al Capitolio y se espera que al menos otro centenar enfrente cargos por una variedad de delitos, según documentos judiciales. Desde el 6 de enero se han ejecutado unas 900 órdenes de registro, mientras la administración Biden ha decidido aumentar la seguridad en toda la sede legislativa.

