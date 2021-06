"Hay que esperar el dictamen": López Obrador reconoce que hubo filtraciones a The New York Times sobre el informe del colapso de la Línea 12 del Metro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este lunes la publicación que hizo el medio estadounidense The New York Times el domingo acerca del colapso de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, que dejó 26 fallecidos.

En el artículo, el medio señala que hubo "graves fallos de construcción" en esa línea del Metro capitalino que causaron el accidente, además de una "premura" por parte del Gobierno de Ciudad de México por terminar esta obra, durante la administración de Marcelo Ebrard (2006-2012), quien actualmente es canciller.

"Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan, no es eso tan trascedente, no estoy en contra de la filtraciones, eso siempre ha existido, es muy difícil que no haya fuga de información", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Sobre estas filtraciones, que reconoció, añadió que en ningún gobierno se alcanza a tener la seguridad "de que los servidores públicos van a actuar con lealtad". "En todos los gobiernos hay quienes no solo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra, esto es así en todos lados", enfatizó.

López Obrador pidió esperar a que se revele el informe, que previsiblemente se publicará esta semana, para conocer cuál fue el problema principal que ocasionó este lamentable accidente.

"Hay que esperar el dictamen, tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el porqué de este lamentable accidente, que ocasionó que se venciera esta trabe y perdieran la vida en este accidente 26 personas", manifestó.

Medios y conservadurismo

Así, el mandatario instó a no adelantarse al informe y señaló que hay "sensacionalismo" y "amarillismo" en los medios "conservadores" mexicanos en torno al tema, que "sacan raja (rédito) político".

"Todo lo que consideran (que) nos afecta lo magnifican, son periódicos opositores a nosotros", señaló.

Indicó que lo que buscan es poner a pelear al canciller Ebrard con la actual jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y otros funcionarios.

"Ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana (Clouthier, secretaria de Economía), Juan Ramón De la Fuente (representante de México ante la ONU), Esteban Moctezuma (embajador en EE.UU.), etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, porque están ellos, los conservadores, muy menguados, no hay dirigentes del conservadurismo, a lo mejor surgen pues, pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba, hasta para prestar, entonces ellos apuestan a eso, a que nos fraccionemos, se van a quedar con las ganas", dijo.