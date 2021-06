Biden rompe el protocolo real británico al revelar que Isabel II le preguntó sobre Putin y Xi Jinping

Además, el mandatario estadounidense violó las reglas, al no quitarse las gafas de sol, cuando saludó a la monarca, señaló Grant Harrold, exmayordomo del príncipe Carlos y su esposa Camila.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, rompió el protocolo real británico al revelar a los medios el contenido de sus conversaciones con la reina Isabel II, que tuvo lugar el pasado domingo, después de la cumbre del G7, en el castillo de Windsor.

"Tuvimos una larga charla, ella fue muy generosa. No creo que se sienta insultada, pero me recordó a mi madre. Por su aspecto y por su generosidad", afirmó el mandatario estadounidense a los periodistas en el aeropuerto de Heathrow, momentos antes de partir hacia Bruselas (Bélgica). Señaló que la monarca británica le preguntó sobre sus homólogos ruso y chino, Vladímir Putin y Xi Jinping. "Quería saber cuáles son los dos líderes con los que me voy a reunir, el señor Putin, y quería saber sobre Xi Jinping", declaró.

"Se supone que la reina le dijo a Michelle Obama que el protocolo real era una tontería. No obstante, la regla es que una audiencia con la reina es estrictamente privada y revelar su contenido es un abuso de confianza", apuntó Richard Fitzwilliams, consultor y comentarista de relaciones públicas, a Daily Mail.

Por su parte, Grant Harrold, exmayordomo del príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles, Camila, detalló a Newsweek que esta no fue la única violación del protocolo real: Biden no se quitó las gafas de sol cuando saludó a Isabel II. "Si te encuentras con la reina cara a cara, no hay que usar gafas de sol ni nada por el estilo, porque el contacto visual es muy importante en cualquier presentación", explicó.

"Está bien que Biden lleve gafas de sol, pero debería habérselas quitado cuando se reunió con la reina", dijo el experto. "Todo el mundo tiene que hacerlo, no importa quién seas, incluso los miembros de la realeza se quitan las gafas de sol cuando se reúnen con la realeza", agregó.

