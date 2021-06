México solicita a Israel la detención y extradición de Andrés Roemer, el diplomático acusado de violación y abuso sexual

La titular de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy, informó este lunes sobre la petición realizada al Gobierno de Israel para detener, y posteriormente extraditar, al escritor y diplomático Andrés Roemer, quien tiene varias denuncias por abuso sexual y violación en el país latinoamericano.

"Hemos solicitado al país en donde se encuentra su detención con fines de extradición, bajo el principio de reciprocidad internacional", informó Godoy este lunes en un mensaje a medios.

Godoy comunicó que la dependencia solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para realizar la solicitud de detención al Gobierno de Israel, país con el que México no tiene actualmente un tratado de extradición.

La Fiscalía capitalina consiguió que un juez emitiese dos órdenes de detención en contra de Roemer, quien fue embajador de Buena Voluntad de México ante la UNESCO, por el delito de violación. Además, el escritor acumula 61 denuncias públicas por violencia sexual.

Godoy informó que Roemer es buscado por la Policía Internacional (Interpol) por su "probable participación en delitos sexuales".

Visto en Israel

El pasado 11 de mayo, el periodista Amir Shuan, del Canal 13, difundió un video de Roemer caminando en la calle Ge’ula de la ciudad de Tel Aviv.

En la grabación, Shuan cuestiona a Roemer sobre si es ético que utilice su judaísmo para permanecer en Israel y escapar de las acusaciones por abusos sexuales que tiene en México.

"No estoy escapando de ningún lado (...), vengo muy seguido [a Israel]", responde Roemer en la grabación difundida por EmeEquis. "No he hecho nada malo, puedes leer que hay más de 400 mujeres que me apoyan y que me conocen", agregó el diplomático.

Aunque Roemer ha negado las imputaciones en su contra, decenas de mujeres han detallado cómo el escritor las invitaba a su casa y posteriormente abusaba de ellas. Los testimonios de violencia sexual datan desde 2008.