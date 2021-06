"No le gusta mi respuesta, no quiere que sea escuchada": Putin critica al periodista por "amordazarlo" durante la entrevista con la NBC (VIDEO)

Vladímir Putin criticó al periodista de la NBC Keir Simmons por "amordazarlo", después de que este lo interrumpiera en varias ocasiones durante la entrevista que el presidente ruso concedió a pocos días de la reunión que mantendrá con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

Simmons preguntó al líder ruso sobre la represión de la oposición y sobre el hecho de que varios medios de comunicación hayan sido calificados de agentes extranjeros. En respuesta, Putin comentó que la ley contra agentes extranjeros no es un invento de Rusia, puesto que en 1930 EE.UU. aprobó una ley al respecto más estricta que la rusa, destinada, entre otras cosas, a prevenir la injerencia en los asuntos internos del país norteamericano.

Entonces, el periodista estadounidense interrumpió a Putin varias veces y dijo que creía que el presidente ruso consideraba que "los países no debían

interferir en los asuntos internos de otros países y no debían comentar su política, y ahora lo vuelve a hacer".

"Si tiene paciencia y me deja terminar de decir lo que tengo que decir, todo se aclarará para usted. Pero no le gusta mi respuesta, no quiere que mi respuesta sea escuchada por su audiencia, ese es el problema. Me está amordazando. ¿Es eso libertad

de expresión, de opinión? ¿O es la libertad de expresión a lo estadounidense?", respondió el jefe del Kremlin.

Simmons le dijo entonces a Putin: "Responda, por favor". Entonces, el mandatario afirmó que muchas estructuras "de la llamada sociedad civil" reciben financiación desde el extranjero, "se preparan los programas de acciones pertinentes, los activistas reciben capacitación en el extranjero y, cuando nuestras estructuras oficiales lo ven, con el objetivo de evitar tal intervención en nuestros asuntos internos, adoptamos las decisiones y leyes pertinentes, y son más suaves que las suyas", reiteró.