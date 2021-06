FOTO: Djokovic regala a un niño mexicano la raqueta con la que ganó su segundo Roland Garros

Tras consagrarse campeón del Roland Garros por segunda ocasión en su carrera, el tenista serbio Novak Djokovic regaló su raqueta a un aficionado mexicano de once años que no dejó de alentarlo a lo largo del encuentro, que comenzó perdiendo 2 sets a 0 frente al griego Stefanos Tsisipas este domingo en París.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se puede ver al tenista acercarse a la tribuna en busca del pequeño y entregarle la raqueta con la que consiguió el título del torneo parisino. "Bueno, no conozco al chico. Estuvo en mi oído todo el encuentro básicamente, especialmente cuando iba dos sets abajo. Me animaba, me alentaba", comentó el serbio respecto al gesto que tuvo.