Coca-Cola pierde 4.000 millones de dólares tras el gesto de Cristiano Ronaldo (VIDEO)

El gesto de este lunes del astro portugués Cristiano Ronaldo de retirar dos botellas de Coca-Cola de su mesa durante una rueda de prensa le ha costado a la multinacional estadounidense 4.000 millones de dólares.

Las acciones de The Coca-Cola Company cayeron de 56,10 dólares a 55,22 dólares (un 1,6 %) casi inmediatamente después de la decisión del delantero de apartar las bebidas carbonatadas y cambiarlas por una botella de agua. De este modo, el valor de la empresa disminuyó y pasó de 242.000 millones de dólares a 238.000, subraya el diario Marca.

Cristiano Ronaldo retira 2 Coca-Colas y las cambia por aguaEl futbolista ha vuelto a dejar clara su opinión respecto a las bebidas carbonatadas y el impacto que estas tienen en la saludMÁS DETALLES 👉 pic.twitter.com/VurBtft1Ef — RT en Español (@ActualidadRT) June 15, 2021

La escena sucedió en la conferencia previa al partido entre Hungría y Portugal que se jugó este martes. Vale señalar que Coca-Cola es la marca patrocinadora oficial de la UEFA y que Cristiano no es auspiciado por ningún rival corporativo de The Coca-Cola Company.

No es la primera vez que Ronaldo deja clara su opinión respecto a productos como Coca-Cola por su impacto en la salud. Hablando en los Globe Soccer Awards el año pasado, el futbolista confesó que le irritaba que a su hijo le gustaran esas bebidas. "A veces soy duro con él porque bebe Coca-Cola y Fanta (...) Peleamos cuando come papas fritas. Él sabe que no me gusta", comentó en ese entonces.

