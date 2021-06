El suicidio de un hombre cuando iba a ser desahuciado reabre el debate en España sobre la vivienda y el papel de la Justicia

El pasado lunes, un hombre se suicidó en Barcelona cuando llegó la comitiva judicial que iba a desahuciarlo de su vivienda: les pidió que esperaran un momento y aprovechó para lanzarse por la ventana de una estancia que daba a un patio interior.

Este triste suceso ha reabierto en España el debate sobre las dificultades de acceso a la vivienda y el papel de la Justicia en estos casos. Segundo, el nombre de este vecino barcelonés, tenía 58 años y llevaba más de dos años desempleado. Era usuario de Cáritas, donde recibía alimentos de primera necesidad, y le era imposible asumir los 800 euros mensuales de la renta de la vivienda en la que residía desde hace años.

El fallecido contaba con un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales que debía haber servido para que los juzgados paralizaran su desahucio, pero no fue así, y desde el juzgado se alegó que faltaba otra documentación. El desenlace ha conmocionado al barrio de Sants de la capital catalana, cuyos vecinos no pueden creerse lo ocurrido.

"Esta muerte no debería haberse producido", ha afirmado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un mensaje en las redes sociales: "En estos casos, la moratoria antidesahucios actual permite evitar el desahucio (...). Sin embargo, el juez decidió no aplicar la moratoria y seguir adelante con el desalojo. Una decisión que no compartimos ni entendemos", ha explicado.

En este contexto, la regidora ha exigido que los juzgados "revisen los criterios con los que deciden aplicar o no la moratoria vigente", y también ha pedido al Partido Socialista, en el Gobierno de España, que desbloquee la propuesta de una nueva ley de vivienda.

La concejala de Vivienda del Consistorio ha ahondado en esta postura, asegurando que "hace falta hacer una reflexión profunda de los estamentos judiciales". Además, ha pedido "una aplicación garantista de la ley" que, ante la duda, "priorice la protección de las personas más vulnerables y detenga el desahucio".

El Gobierno de España recurre la ley que regula el precio de los alquileres en Cataluña

El pasado lunes, el Gobierno de España anunció que recurriría la ley catalana que regula el precio de los alquileres. Esta normativa regional pone topes a las rentas en los municipios más afectados, 60 en total.

🔴 El Gobierno puso un recurso en contra de la Ley catalana de Regulación el mismo día que un hombre se quitaba la vida al ser desahuciado➡️ Ante esta situación, anunciamos la propuesta de #LeyVivienda que estamos preparando y que el Gobierno debería haber presentado en febrero pic.twitter.com/SROfDwZU7m — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) June 16, 2021

Desde el Ejecutivo regional se ha asegurado que la norma, aprobada en septiembre de 2020, seguirá vigente hasta que no se produzca un pronunciamiento de la Justicia. Según las autoridades catalanas, esta normativa ha impedido la celebración de más de 76.000 contratos de precio abusivo del total de los 99.000 concertados en todas las localidades de 'mercado tensionado'.

Por su parte, el Partido Socialista, que en el pacto de Gobierno firmado con su socio, Unidas Podemos, se comprometió a regular este aspecto a nivel nacional, sostiene que el recurso se debe a una cuestión de invasión de competencias por parte de Cataluña.

De hecho, en las últimas horas ha trascendido que el Partido Socialista y Unidas Podemos estarían a punto de llegar a un acuerdo para presentar una legislación que regule el precio de los alquileres.

Desde el Sindicato de Inquilinos recuerdan que "el Gobierno puso un recurso en contra de la Ley catalana de Regulación el mismo día que un hombre se quitaba la vida al ser desahuciado" y reivindican una ley que garantice "el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada".

Protesta en Barcelona

Cientos de personas se manifestaron este martes por las calles de Barcelona convocadas por organizaciones que luchan por el acceso a una vivienda digna, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Grup d'Habitatge de Sants (GHAS), para protestar por el caso de Segundo.

Ara mateix al barri de Sants milers de persones marxen pels diferents carrers amb pancartes i el clam de "No són suïcidis, són assassinats". Desenes d'entitats, col·lectius, sindicats d'habitatge i alguna personalitat política formen aquesta manifestació. pic.twitter.com/ZauSUXu1Oh — David Melero (@davidmelero__) June 15, 2021

Las pancartas que portaban los manifestantes contenían lemas como 'No es un suicidio, es un asesinato' o 'Cuando nos echáis de casa nos estáis matando'. Mientras cantaban letras como 'Queremos derechos, agua, luz y techo', la multitud se ha detenido frente a la vivienda de Segundo y ha aplaudido como gesto de recuerdo.

Casi 30.000 desahucios en el último año

En 2020 se produjeron en España 29.406 desahucios. El desplome con respecto al año anterior fue del 45,6 %, una cifra que se antoja muy relativa considerando que se produjo la suspensión de los plazos procesales durante la pandemia de coronavirus, la prohibición del Gobierno de ejecutar este tipo de procedimientos durante el estado de alarma y la aprobación de una ley de moratoria.

Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), más del 70 % (21.145) eran lanzamientos vinculados con el alquiler, sector en el que Cataluña abarca casi el 20 % del total nacional.

Además, el informe advertía de que los embargos aumentaron un 17,5 % con respecto al ejercicio anterior, lo que supuso el primer incremento desde 2012.

Nuria López