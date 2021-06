Putin sobre el término 'asesino': "En EE.UU. todos los días matan a alguien, y mataban a cientos de personas de un solo ataque en Afganistán"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, comentó este miércoles el término 'asesino', con el que lo calificó en marzo su par estadounidense, Joe Biden.



"Las autoridades llevan la responsabilidad por todo lo que pasa en nuestro países", aseveró Putin en una rueda de prensa después de la reunión con Biden en Ginebra (Suiza).

"Por ejemplo, en la calles de las ciudades estadounidenses matan diariamente a alguien, incluidos los líderes de diferentes organizaciones”, afirmó el mandatario.

"Tomemos Afganistán. Mataban a unas 120 personas con un solo ataque, exterminaban las bodas una y otra vez. Supongamos que fue por error, esto también ocurre. Pero el fuego desde drones o helicópteros contra personas evidentemente civiles en Irak, ¿qué es eso? ¿Quién es culpable de eso? ¿Quién es el asesino?", agregó y resaltó que la base de EE.UU. en Guantánamo todavía está funcionando mientras que "no se ajusta a nada: ni al derecho internacional, ni a las leyes estadounidenses".

"Es la práctica de la política real. Y partiendo de esta práctica, entendiendo que eso se ha hecho y se puede hacer, construimos nuestra propia actitud hacia lo que acabo de decir", concluyó Putin.

En cuanto a la acusación de Biden, Putin indicó que no se ofende por las palabras de su homólogo. "Qué decir, todos conocemos estas declaraciones. Luego de esto, el presidente Biden me llamó, nos dimos explicaciones, a mí me parecieron aceptables estas excusas, él propuso reunirse —es su iniciativa— y nos hemos reunido", dijo.

Primera cumbre presidencial entre Putin y Biden

La reunión entre Putin y Biden ha tenido lugar en la Villa La Grange, en la ciudad suiza de Ginebra. Es el primer encuentro entre los dos líderes desde que Biden asumiera el cargo. Asimismo, la cumbre es la culminación de la primera gira extranjera del inquilino de la Casa Blanca, quien desde la semana pasada ha visitado el Reino Unido y Bélgica, donde participó en las cumbres del G7 y de la OTAN.

Los dos líderes se reunieron el tiempo planeado y se estrecharon las manos en dos ocasiones, la primera vez en el porche y luego, dentro del edificio. Al principio del encuentro, Putin agradeció a Biden por su iniciativa de reunirse, señalando que las relaciones entre ambos países "acumularon varios problemas" que deben ser abordados durante negociaciones a alto nivel. En ese contexto, expresó la esperanza de que la cumbre sea "productiva".