Putin, después de la reunión con Biden: "No me dejó nuevas ilusiones, tampoco es que haya tenido viejas ilusiones"

La reunión con el presidente estadounidense Joe Biden no ha dejado nuevas ilusiones a su homólogo ruso, Vladímir Putin, según ha afirmado en rueda de prensa después de la cumbre en Ginebra este miércoles.

"No me dejó nuevas ilusiones, tampoco es que haya tenido viejas ilusiones. No hay ningunas ilusiones y no las puede haber", contestó a la pregunta de un periodista ruso.