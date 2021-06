Sergio Ramos deja el Real Madrid

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, anunciará este jueves su salida del club español tras no haber llegado a un acuerdo sobre su continuidad en la institución, según informaron este miércoles medios locales.

Entre tanto, el equipo anunció a través de un breve comunicado oficial que este 17 de junio tendrá lugar "un acto institucional de homenaje y despedida" del defensa merengue. "Sergio Ramos comparecerá ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática", concluye la nota.

Ramos, de 35 años, esperaba renovar con el club por dos temporadas más. Sin embargo, el Real Madrid le ofreció una sola temporada, partiendo de su filosofía de no ofrecer más años a jugadores con cierta edad. Al parecer el presidente del equipo, Florentino Pérez, no quiso hacer una excepción y no se logró llegar a un acuerdo con el futbolista.

Ramos llegó al Real Madrid procedente del Sevilla F.C. en 2005 con 19 años, y se marcha después de 16 años vistiendo la camiseta del equipo madrileño y con un gran palmarés: cuatro Champions, cinco ligas, dos Copas del Rey, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de España, recoge la cadena SER.