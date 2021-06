El futbolista Christian Eriksen se someterá a una cirugía para implantarle un desfibrilador automático

El futbolista Christian Eriksen se someterá a una operación en la que se le implantará un desfibrilador automático implantable (DAI), confirmó el médico de la selección danesa, Morten Boesen.

Eriksen perdió la conciencia y se desplomó en el campo de juego en el minuto 43 del partido de la Eurocopa 2020 entre Dinamarca y Finlandia del pasado sábado. Inmediatamente, tanto espectadores como jugadores se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El encuentro fue suspendido mientras el futbolista era socorrido por el personal de salud.

Tras ser reanimado por los médicos en el terreno de juego, Eriksen fue trasladado a un hospital de Copenhague, donde fue estabilizado. El partido fue reanudado y acabó con la victoria de Finlandia por 1-0.

El médico de la selección danesa informó este jueves sobre el estado del centrocampista del Inter de Milan: "Después de que Christian fuera sometido a diferentes exámenes cardíacos, se ha decidido que se le coloque un DAI. Este dispositivo es necesario después de un ataque cardíaco debido a alteraciones del ritmo".

¿Qué es un DAI?

Un desfibrilador automático implantable es un pequeño dispositivo que regula los ritmos cardíacos anormales. Le será colocado a Erikson bajo la piel justo debajo de la clavícula. Unos finos cables conectan al dispositivo con el corazón y controlan su ritmo mediante electrodos. El DAI es similar a un marcapasos, pero se utiliza para estimular al corazón mediante descargas eléctricas si este entra en un ritmo que no puede asegurar la contracción del ventrículo.

Cardiólogos deportivos han señalado que posiblemente Eriksen no pueda volver a jugar al fútbol, según un reporte de Sky News. Sin embargo, el mensaje que ha dado el internacional danés luego de recuperarse es que no tirará la toalla: "Yo no me rindo y también podría entrenar", declaró al diario italiano Gazzetta dello Sport.