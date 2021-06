VIDEO: Inédita pelea de lucha libre en un octágono y con reglas de MMA decepciona a muchos fanáticos por no lucir real

"Me encanta la lucha libre, pero esta es una de las peores ideas que he visto", opinaron en redes sociales.

Jake Hager y Wardlow, dos peleadores de la promoción de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), se enfrentaron este viernes dentro de un octágono de artes marciales mixtas (MMA). Sin embargo, muchos espectadores no tomaron muy bien el novedoso concepto y terminaron criticando la inédita contienda, que intentaba combinar el entretenimiento deportivo de la lucha libre con la competitividad y la rudeza de las MMA.

Lo que al principio se creía que iba a ser un típico combate de lucha libre trasladado a una jaula de MMA terminó siendo mucho más agresivo y bajo la dinámica de un evento de la UFC, con tres rondas de cinco minutos. Al final, Hager, quien además forma parte de Bellator MMA, demostró su experiencia en los octágonos y salió ganador tras someter a su rival con una llave al cuello en el segundo episodio. Esto hizo que Wardlow perdiera el conocimiento y la réferi detuvo la pelea.

Jake Hager and Wardlow had a MMA fight 😳(via @AEWonTNT)pic.twitter.com/gbLiWf6ZEl — B/R Wrestling (@BRWrestling) June 19, 2021

Algunos quedaron complacidos con el espectáculo y la actuación y el nivel de ambos peleadores, pero otros entusiastas, en su mayoría aficionados a las artes marciales mixtas, expresaron su rechazo a la iniciativa por no parecer tan real a lo que están acostumbrados a ver. "Me encanta la lucha libre, pero esta es una de las peores ideas que he visto", comentó un usuario de Twitter. "Muy mal. Las MMA falsas son tontas", aseguró otro.

Un internauta arremetió contra los organizadores: "La AEW difícilmente puede organizar un combate de lucha serio; están muy fuera de su liga pensando que podrían organizar un evento de MMA convincente".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!