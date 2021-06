Alertan de que el proyecto de un nuevo campo petrolífero en Botsuana y Namibia amenaza la vida de 130.000 elefantes

Decenas de miles de elefantes africanos que habitan el delta del Okavango, en Botsuana, están amenazados por los planes de creación de un nuevo yacimiento petrolífero masivo, informa The Guardian citando a expertos ambientalistas.

ReconAfrica, compañía canadiense de petróleo y gas, arrendó más de 34.000 kilómetros cuadrados de tierra en la cuenca del río Kavango (Botsuana y Namibia). Al obtener el permiso correspondiente de parte de las autoridades, la empresa comenzó los trabajos de exploración sísmica, con la idea de que los yacimientos podrían contener unas reservas de entre 60.000 y 120.000 millones de barriles.

El Gobierno de Namibia asegura que estas actividades no se llevan a cabo en una "área de conservación o ambientalmente sensible y no tendrán un impacto significativo en la vida silvestre", a la vez que ReconAfrica sostiene que el proyecto creará nuevos puestos de trabajo y traerá enormes beneficios económicos a la región sin dañar el medioambiente. "Creemos sinceramente que se puede desarrollar la industria energética estable de la región de una manera ambiental y socialmente responsable", reza el comunicado de la entidad.

Sin embargo, el punto de vista del Gobierno y de la empresa no lo comparten los ambientalistas. "Cada elemento de este proceso, desde nuevas carreteras hasta sitios de perforación, refinerías y terminales, devastará el ecosistema y afectará a las comunidades locales que dependen de la agricultura y la pesca", dijo Nnimmo Bassey, director de la Fundación Salud de la Madre Tierra y presidente de Oilwatch Africa.

"Es incomprensible que la búsqueda de combustibles fósiles de ReconAfrica siga adelante", expresa Rosemary Alles, de la organización Global March for Rhino and Elephants. "Menos de 450.000 elefantes sobreviven en África, en comparación con los millones que había hace no mucho tiempo: 130.000 de ellos han elegido esta región como su hogar, y los planes mal concebidos de ReconAfrica los ponen en riesgo directo", comentó.

"Cientos de elefantes mueren a causa de una proliferación de algas causada por el cambio climático, y a pocos kilómetros de distancia quieren comenzar a perforar en busca de más petróleo", lamentó la experta.