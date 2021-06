El futbolista argentino Chimy Ávila ofrece disculpas por posar con una camiseta asociada con el partido español Vox que indignó a la Red

El delantero argentino del Osasuna, Ezequiel 'Chimy' Ávila, se disculpó públicamente este sábado tras la polémica que suscitó una foto publicada en su Instagram, en la que aparecía vistiendo una camiseta con la cara de Santiago Abascal, líder del partido español de extrema derecha Vox, y una frase atribuida al político. El hecho provocó indignación en las redes sociales.

En la imagen, que subió como historia a su cuenta de Instagram, el futbolista argentino aparece al lado de un coche con el pulgar levantado y vistiendo una remera con la frase: 'El miedo es una reacción. El valor, una decisión'. Junto a la frase aparece la cara de Abascal fumando un puro.

La foto inmediatamente provocó críticas por parte de varios usuarios, por lo que Ávila finalmente la borró y ofreció disculpas a través de otra 'historia' en su Instagram.

"Hoy metí la pata subiendo a mis redes una foto con una camiseta que ha ofendido a muchas personas. Lo siento. Fue un regalo que me hicieron con una frase con la que me identifico mucho y no pensé que podría tener todas las implicaciones que ha tenido para algunas personas", escribió el delantero.

"Ni sé de política, ni me interesa. Mis únicas pasiones son el fútbol y mi familia. No era mi intención ofender y pido disculpas", agregó Ávila.

Aunque la frase en la remera es atribuida a Abascal y usada por los grupos afines a Vox, en realidad la pronunció el ex primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, recogen medios españoles.