Señales de vida y mensajes de los presuntos captores: surgen pistas de Guadalupe Lucero, la niña argentina desaparecida desde hace ocho días

Después de ocho días de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, una niña argentina de cinco años que fue vista por última vez el pasado 14 de junio en la provincia de San Luis, la Justicia sigue la pista de un posible secuestro, informó la agencia Télam.

Este martes, Yamila Cialone, madre de la menor, se presentó en una sede del Poder Judicial para ampliar su declaración tras haber recibido una llamada telefónica en la que, aseguró, habría "escuchado la voz" de su hija como prueba de vida, reveló su abogado, Santiago Olivera Aguirre.

La principal hipótesis que manejan los investigadores indica que la niña podría haber sido raptada por alguien cercano a la familia.

#AlertaSofía 🚨 Buscamos a Guadalupe Belén Lucero Cialone, de 5 años de edad. Fue vista por última vez en la ciudad de #SanLuis el lunes 14 de junio.En caso de contar con información que pueda resultar de ayuda, comunicate a la línea del @minseg 📲 134. pic.twitter.com/owYTI6gWpO — Ministerio Seguridad (@MinSeg) June 16, 2021

Sin embargo, la madre de Guadalupe informó esta jornada que también ha recibido mensajes extorsivos a través de WhatsApp desde un número desconocido, proveniente de la ciudad mexicana de Puebla.

"¿Quieres de regreso a Guadalupe viva?", decía el primero de una serie de mensajes, según reveló el canal TN. Las nuevas pistas están siendo analizadas por la Interpol, aunque todavía no hay certezas sobre su valor en la investigación.

Una de las líneas que desarrollan los especialistas apunta a la idea de un presunto ajuste de cuentas contra la familia. Mientras, Cialone comentó la semana pasada que las autoridades cuentan con información que no se ha hecho pública hasta el momento.

"Tengo un presentimiento de lo que pasó, pero no lo puedo decir hasta que Guada esté conmigo y entonces voy a aclarar las cosas", aseguró en ese entonces la madre de la pequeña, tras añadir que "la Policía está al tanto" de todo.

No obstante, en la ciudad de San Luis, capital provincial, y en las zonas aledañas, las fuerzas de seguridad continúan realizando operativos de búsqueda, mientras que los padres de Guadalupe han convocado a una marcha por la desaparición de su hija, cuya imagen fue ampliamente difundida en redes sociales, sin ningún resultado hasta el momento.

El miércoles pasado, el Ministerio de Defensa de la Nación activó la Alerta Sofía, un sistema de búsqueda de menores que permite difundir información relevante a través de varios canales de comunicación para poder identificar a la persona extraviada. Además, habilitó la línea 134 como canal oficial para cualquier información de interés.

Tras superar una semana de la búsqueda de la niña, el letrado Olivera Aguirre reclamó contención para la familia, que está atravesando un momento "extremadamente difícil" ya que "no come, no duerme y es víctima de datos falsos sobre su hija a la que siguen buscando y esperando", señaló.

Guadalupe Lucero fue vista por última vez mientras jugaba con sus primos y primas en la vereda de la casa de su abuela, en el barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis.