Banksy pierde los derechos de otras dos obras debido a la negativa de revelar su identidad

Las últimas sentencias emitidas por una agencia europea se refieren a dos de las imágenes más famosas del artista anónimo, 'Radar Rat' y 'Girl with an Umbrella'

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ha decidido privar al artista callejero británico Banksy de los derechos intelectuales de varias de sus obras debido a la negativa de revelar su identidad, informa The Telegraph.

Las últimas sentencias emitidas por una división del organismo europeo se refieren a dos de las imágenes más famosas del artista anónimo, 'Radar Rat' y 'Girl with an Umbrella'. El fallo se pronunció a favor de Full Color Black, una empresa de tarjetas de felicitación del Reino Unido que recrea las obras de Banksy para la venta.

El panel de jueces había cancelado previamente las marcas registradas del artista por su obra 'Laugh Now But One Day We'll Be In Charge', una imagen que representa a un mono (o monos) con un cartel publicitario. Mientras, la misma decisión se tomó pocos días atrás para una cuarta imagen de Banksy, que muestra a una niña abrazando un torpedo, conocida como 'Bomb Hugger'.

La oficina de propiedad intelectual decidió que el anonimato de Banksy significa que no puede asegurar los derechos de autor de sus creaciones. También trabaja en su contra una anterior proclamación pública en la que aseguró que "los derechos de autor son para los perdedores".

En respuesta, en el sitio web del artista, Pest Control, se afirma: "Decir que 'Banksy escribió que los derechos de autor son para los perdedores en su libro' no le da rienda suelta a tergiversar al artista y cometer fraude. Lo revisamos".

Por su parte, Aaron Wood, abogado de Full Color Black, aseveró a Artnet News que la empresa está "encantada" de que la oficina de marcas registradas de la UE "ha confirmado nuestra creencia de que Banksy actuó de mala fe al registrar esas obras como marcas comerciales".