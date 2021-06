Credit Suisse: La crisis de covid-19 causó desigualdad de riqueza y creó millones de nuevos millonarios

La pandemia del coronavirus provocó un enorme crecimiento en la disparidad de riqueza en todo el mundo el año pasado, creando 5,2 millones de nuevos millonarios, revela un informe reciente del Instituto de Investigación Credit Suisse.

"Las repercusiones de la pandemia de covid-19 llevaron a aumentos generalizados en la desigualdad de la riqueza en 2020", sostiene el reporte anual de riqueza global, que explica que los más acaudalados supuestamente sacaron provecho del crecimiento del precio de las acciones.

Más del 1 % de los adultos

Así, el número total de millonarios a nivel global se ha situado en 56,1 millones de personas, que supuestamente poseen el 45,8 % de la riqueza mundial. De hecho, 2020 se convirtió en el primer año en el que más del 1 % de los adultos del mundo eran "millonarios en dólares", indica el informe. De los 5,2 millones de nuevos millonarios, un tercio, o 1,7 millones, residen en EE.UU.

El documento admite que el crecimiento de la brecha de riqueza se debe a la "naturaleza de la respuesta política" a la pandemia por parte de los Gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo. "El aumento de la desigualdad de la riqueza probablemente no fue causado por la pandemia en sí, ni por sus impactos económicos directos, sino que fue una consecuencia de las acciones emprendidas para mitigar su impacto, principalmente las tasas de interés más bajas", destaca.

El impacto de la pandemia en la riqueza de los hogares, en particular para los más pobres, fue peor en los estados donde los Gobiernos no otorgaron compensación por los salarios perdidos durante los confinamientos. Al mismo tiempo, los grupos más ricos, que ya tenían vastas tenencias de acciones y propiedades, no se vieron relativamente afectados por los cierres.

