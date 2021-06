Warren Buffett abandona la Fundación Bill y Melinda Gates y decide donar más de 4.000 millones de dólares tras el divorcio de la pareja

"La forma de filantropía más digna de admiración consiste en dar tu tiempo libre y tu esfuerzo", aseveró el multimillonario al lamentar que no ha hecho lo suficiente al respecto.

El empresario estadounidense Warren Buffett anunció este miercoles que abandona su puesto de fideicomisario en la Fundación Bill y Melinda Gates, semanas después del divorcio de una de las parejas más ricas del mundo.

El multimillonario de 90 años, conocido como el 'Oráculo de Omaha' en honor a su ciudad natal, hizo público un comunicado en el que manifestó asimismo que donará cerca de 4.100 millones de dólares.

"A lo largo de los años he acumulado una suma casi incomprensible, haciendo lo que me gusta", dice Buffett. "La sociedad necesita mi dinero; yo no".

En 2006, siguiendo con su plan de entregarle a organizaciones caritativas todas sus participaciones empresariales –que actualmente suman alrededor de 100.000 millones de dólares–, Buffett eligió cinco fundaciones para delegarles "el trabajo duro".

Aunque se describe a sí mismo como un fideicomisario "inactivo", asegura que está satisfecho, ya que ahora esas fundaciones deciden su propio camino bajo la dirección de los líderes que allí trabajan. Este es el caso de Mark Suzman, el CEO de la Fundación Bill y Melinda Gates, la última fundación benéfica de la que Buffett se retira.

"Ahora renuncio a este cargo, como he hecho con todas las juntas corporativas, excepto la del Berkshire", dijo Buffett en el comunicado.

Si bien enfatizó la importancia que tiene para él la filantropía, no dio razones claras del porqué de su decisión. Su renuncia se produce solo unas semanas después del publicitado divorcio de Bill y Melinda Gates y de los rumores que lo siguieron.

El 11 de mayo salieron a la luz señalamientos acerca de la existencia de lazos entre Bill Gates y el controvertido Jeffrey Epstein, lo que fue considerado como una de las posibles causas del divorcio del multimillonario. Días después se difundieron rumores sobre una posible relación amorosa entre Bill Gates y una empleada de Microsoft, por lo cual este, supuestamente, tuvo que abandonar la mesa directiva de su compañía.

Warren Buffett, quien se muestra determinado a dedicarse a las obras benéficas, ha dimitido de todos sus cargos, excepto su puesto de director ejecutivo en la sociedad tenedora Berkshire Hathaway.