JP Morgan explica por qué el bitcóin será mucho más volátil a medio plazo

Una posible venta anticipada de acciones en el fondo de inversión Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) sería un obstáculo más para el bitcóin, la principal criptomoneda del mundo, que se volvería seis veces más volátil que el oro, avisan los analistas de JPMorgan.

Mientras el mercado de valores recupera gradualmente las posiciones, el mercado de criptomonedas ya ha perdido un billón de dólares de capitalización bursátil en comparación con su punto máximo de 2,5 billones registrado en mayo, recuerda un grupo de investigadores del banco de inversiones JPMorgan.

El reto decisivo en el futuro más cercano al que se enfrenta la criptodivisa será el desbloqueo de acciones de GBTC, al mismo tiempo que se observan tendencias negativas en dicho fondo del bitcóin, considerado el más grande del mundo.

"A medida que el período de inmovilización de 6 meses expira en junio y julio, es probable que estos inversores vendan al menos una parte de sus acciones de GBTC, ejerciendo una presión a la baja sobre los precios de GBTC y sobre los mercados del bitcóin en general", anticipan los expertos.

Esto, a su vez, hace que los inversores institucionales se muestren más cautelosos a la hora de adoptar los mercados de criptomonedas, pues resultan menos atractivos.

Tras analizar la volatilidad del bitcóin en comparación con el oro, los expertos calcularon el precio indicativo teórico —unos 140.000 dólares— de la criptomoneda, aunque aseguran que los pronósticos no son favorables.

Si bien Michael Novogratz, CEO de Galaxy Investment Partners, afirma que "el bitcóin es una mejor versión del oro", los expertos calculan que la criptodivisa se dirige al "hito" de ser 6 veces más volátil que el oro tradicional, situándose su valor a medio plazo en un sexta parte de los 140.000 dólares (23.000 dólares).

"Lo mejor que podemos esperar a medio plazo es que este coeficiente de volatilidad se recupere parcialmente, pasando de cerca de las 6 veces actuales a cerca de 4 veces a finales del año", dicen los analistas de JPMorgan. En este sentido, precisan que si "el oro digital" pasa a ser 4 veces más volátil que el oro tradicional, el valor de bitcóin sería de alrededor de los 35.000 dólares.

Michael Batnick, del Irrelevant Investor, cree que no es una coincidencia que en 2020 la gente estuviera vendiendo acciones, bonos, oro y criptodivisas al mismo tiempo, aunque no se puede hablar de una correlación estricta. "A veces el bitcóin se mueva con el mercado de valores, y a veces no", sostiene.

La criptodivisa alcanzó este lunes la tendencia descendiente conocida como 'la cruz de la muerte', provocando el desplome de otras criptodivisas. Actualmente el precio del bitcóin se encuentra por debajo de los 34.000 dólares.