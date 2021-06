Efecto adverso: Un estudio apunta que la automatización se relaciona con hasta 70 % de los cambios en la estructura de sueldos de EE.UU.

La automatización ha tenido un impacto negativo para la clase media estadounidense, ya que frenó el crecimiento de los salarios reales y, a cambio, ha rendido pocos beneficios al país, informa Business Insider, citando un reciente estudio.

Se trata del trabajo 'Tareas, automatización y aumento de la desigualdad salarial en EE.UU.', realizado por Daron Acemoglu, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y Pascual Restrepo, docente de la Universidad de Boston. La pesquisa fue publciada este junio por la Oficina Nacional de Investigación Económica.

Los autores sostienen que las industrias estadounidenses que han venido automatizándose rápidamente desde el año 1980, en paralelo con el descenso en los sueldos de los empleados en tales sectores, están detrás del 50 % al 70 % de los cambios en la estructura salarial del país.

"Las tecnologías de automatización amplían el conjunto de tareas realizadas por el capital, desplazando a ciertos grupos de trabajadores de las oportunidades de empleo para las que tienen una ventaja comparativa", señalaron los peritos.

Mientras, factores tales como el aumento del poder del mercado, los recargos y los procesos de disolución de sindicatos "no parecen desempeñar un papel importante en la desigualdad salarial de EE.UU.", aseveraron.

'So-so technologies'

En otro estudio sobre la problemática, publicado en mayo pasado, Acemoglu y Restrepo recurrieron al término 'so-so technologies' (tecnologías de poca monta), aludiendo al hecho de que tales innovaciones añaden poco rendimiento.

"Las tecnologías de poca monta no hacen un trabajo fantástico, [...] a nadie le gusta que la aerolínea a la que llama le haga pasar por menús automatizados. [...] Crean el habitual efecto de desplazamiento, pero no benefician tanto a los trabajadores, y las empresas no tienen motivos para contratar a otros o pagarles más", enfatizó Acemoglu.