"Solo dénnoslas": La OMS denuncia el fracaso del mundo ante la escasez de vacunas anticovid en naciones pobres

La Organización Mundial de la Salud denunció este viernes el fracaso de nuestra sociedad como "comunidad global", así como la "mentalidad colonial" de algunos países ricos, al tiempo que alertó de la grave escasez de vacunas contra el covid-19 en los países más pobres.

"Nuestro mundo está fallando, como comunidad global estamos fallando", constató el jefe del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa. El director de la OMS, que es etíope, recordó que la situación en África —donde los nuevos contagios y decesos por covid-19 aumentaron la semana pasada en casi un 40 % en comparación con la anterior— es "muy peligrosa", en medio de la propagación de la variante Delta.

El funcionario reprendió a determinados países -sin precisar cuáles- por su renuencia a compartir dosis con naciones de bajos ingresos, situación que comparó con la crisis del sida, cuando algunos argumentaron que los estados africanos no podían utilizar tratamientos complicados.

"Esa actitud tiene que ser cosa del pasado", enfatizó Tedros, que explicó que "el problema ahora es un problema de suministro", por lo que lanzó un claro llamamiento: "solo dennos las vacunas".

El director de la OMS recalcó que "la diferencia está entre los que tienen y los que no tienen", lo que se manifiesta en la actual situación, que pone de relieve "la injusticia de nuestro mundo" y la "desigualdad", recoge Reuters.

"El paternalismo" y "la mentalidad colonial"

Por otra parte, el principal experto en emergencias de la OMS, Mike Ryan, considera que numerosos países en desarrollo son "mucho mejores" que las naciones industrializadas en términos de la vacunación masiva de sus poblaciones contra enfermedades infecciosas, desde el cólera hasta la poliomielitis.

En este contexto, denuncia "el nivel de paternalismo", ese "nivel de mentalidad colonial que dice: 'no podemos darte algo porque tememos que no lo uses'". "¿En serio, en medio de una pandemia?", se pregunta.

"La situación en este momento es terrible"

En la misma línea, Bruce Aylward, asesor principal de la OMS, recordó que muchos países de bajos ingresos "tienen décadas de experiencia en campañas masivas" de vacunación. Asimismo, advirtió de los problemas de suministro que afronta el mecanismo de distribución de vacunas COVAX desde que la India suspendió las exportaciones.

"Este mes tenemos cero dosis de vacunas de AstraZeneca a través de COVAX, cero dosis de vacunas del SII [Serum Institute of India], cero dosis de la vacuna de J & J [Johnson & Johnson]", aseveró Aylwar, que no dudó en afirmar que "la situación en este momento es terrible".

