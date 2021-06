Revelan que John McAfee intentó suicidarse en su celda hace cuatro meses

John McAfee, el fundador de la compañía de antivirus que lleva su nombre y que este miércoles fue encontrado sin vida en el centro penitenciario Brians 2 de Barcelona (España), intentó suicidarse hace cuatro meses en la cárcel en la que estaba recluido, informó este sábado La Vanguardia, que cita fuentes al corriente de los hechos.



El pasado 28 de febrero, la persona que compartía celda con el magnate tecnológico en la prisión de Brians 1 alertó que su compañero se había autolesionado cortándose los brazos, por lo que el empresario británico-estadounidense de 75 años tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital.

Desde el centro médico elaboraron un informe que advertía que McAfee tenía que ser atendido por el psiquiatra de la prisión, que lo visitó una vez fue dado de alta y reingresó en la cárcel.

No obstante, el profesional dijo que no era necesario que se le prestara una atención psiquiátrica regular ni activar el protocolo antisuicidio, porque las lesiones de las extremidades eran superficiales, por lo que argumentó que no existió una voluntad real de acabar con su vida.

"Problemas de adaptación"

Pocos días después, se le trasladó a la prisión Brians 2. Según Javier Villalba Sánchez, abogado en España de la familia McAfee, los funcionarios les dijeron que el movimiento se debía a "problemas de adaptación" del preso.

"En ningún momento se nos comunicó que había habido un paso por el hospital tras un episodio de autolesión, lo que nos parece especialmente grave en la gestión de la estancia del señor McAfee bajo la tutela de la administración", afirmó.

Según el medio español, la única justificación posible sería que el propio recluso hubiera pedido de manera personal que no trasladaran los hechos a sus familiares. En cualquier caso, el juez encargado del caso analizará tanto los informes médicos como los penitenciarios.

"Podría tratarse de un suicidio"

En octubre de 2020, el magnate fue acusado en EE.UU. de evadir más de cuatro millones de dólares en impuestos y de un caso de fraude de criptomonedas. En aquel entonces, el empresario afirmó que no había pagado impuestos por razones ideológicas.

Ese mismo mes, McAfee fue detenido en el aeropuerto El Prat de Barcelona, cuando intentaba viajar a Turquía, y le enviaron a prisión provisional. Precisamente, este miércoles la Audiencia Nacional de España aprobó su extradición al país norteamericano.

El Departamento de Justicia del Gobierno de Cataluña indicó que "todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio". No obstante, algunos internautas han compartido un tuit que el magnate escribió en junio del año pasado en el que aseguraba que, si se colgaba, "al estilo Epstein", no sería culpa suya.

