Un transeúnte salva la vida de un adolescente tras el derrumbe del edificio en Florida



Un hombre que sacó a pasear a su perro salvó la vida de un adolescente que permanecía bajo los ecombros del edifico residencial que este jueves colapsó en Surfside (Florida, EE.UU.), tras oír sus gritos, informa AP.

Nicholas Balboa, de 31 años, estaba cerca de la playa con su mascota cuando oyó un gran estruendo y corrió a la escena de la catástrofe. Al llegar, escuchó los gritos de un joven y ya que los equipos de rescate todavía no llegaban al sitio, el hombre se subió a las ruinas.

"No dejes de gritar para que pueda seguir tu voz", dijo Balboa al menor y poco después vio una mano entre los escombros.

Junto con otros testigos del incidente, Balboa intentó sacar al adolescente, pero resultó imposible sin la ayuda de los profesionales. El menor, identificado como Jonah Handler, de 15 años, no paraba de preguntar por su madre que estaba con él en el apartamento cuando ocurrió el accidente.

Mientras tanto, Balboa se apresuró para ir a buscar ayuda, pero el chico estaba totalmente aterrorizado. "Por favor no me dejes, por favor no me dejes", suplicaba.

Sin embargo, poco después los equipos de rescate lograron liberar al adolescente. No obstante, la madre de Jonah, Stacie Fang, falleció en el derrumbe.

Lisa Mozloom, la amiga de la familia, aseguró que el joven estaba fuera de peligro y calificó su salvación de un "milagro", aunque confirmó la muerte de Fang.

"Tiene un ángel de la guarda. Es todo lo que puedo decir dado que salió ileso", comentó Balboa a 7News.

El colapso del edificio, ubicado en el condado de Miami-Dade, ya se ha cobrado la vida de cinco personas, mientras que más de 150 siguen desaparecidas. Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró el estado de emergencia en Florida a fin de movilizar los recursos necesarios y aliviar los impactos de la tragedia.