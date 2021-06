Un 'tiktoker' revela la peor cara de la sanidad privada en EE.UU.: 2,8 millones de dólares por 4 meses de hospital

Un hombre que pasó 4 meses en un hospital estadounidense por covid-19 ha publicado un video en la red social TikTok en el que muestra los enormes gastos sanitarios de su estancia, que ascienden a 2,8 millones de dólares.

En el clip, compartido por el usuario @letstalkaboutbusiness, se puede ver una lista de cargos por diferentes procedimientos médicos, desde el más barato, fisioterapia (de unos 10 dólares), hasta el más caro: 550.458 dólares por la terapia respiratoria.

Este no es el único tratamiento que cuesta una fortuna, ya que la terapia intensiva también aparece consignada por valor de 324.349 dólares, mientras que las pruebas de laboratorio ascienden a 350.253 dólares.

"Espera, ¿la gente paga por la atención básica?", se preguntó un usuario en los comentarios.

No obstante, el documento indica que no se trata de una factura, ya que la mayoría de los gastos son cubiertos por las aseguradoras en EE.UU., donde no existe la cobertura sanitaria universal. Esto significa que los seguros médicos no tienen cubiertos todos los tipos de procedimientos, lo que en algunas instancias puede provocar deudas médicas.