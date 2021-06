Científicos detectan un virus letal en dos especies de murciélagos en la India

Un grupo de científicos del Instituto Nacional de Virología de la India ha detectado por primera vez la presencia del virus Nipah en dos especies de murciélagos, reporta The Times of India, que se hace eco de una reciente publicación de la revista 'Journal of Infection and Public Health'.

Los animales afectados fueron hallados en marzo de 2020 en una cueva en el estado de Maharashtra. El descubrimiento se confirmó después de que los especialistas analizaran muestras de sangre, así como hisopos de garganta y rectales de estos mamíferos. El autor principal de la investigación, Pragya Yadav, señaló que ninguna de las especies presentes en el estado había mostrado antes exposición al Nipah.

¿Qué es el virus Nipah y cómo se transmite?

Según aclara la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah es una zoonosis, es decir, un patógeno que se transmite de animales a seres humanos, pudiéndose contagiar a través de la comida contaminada o tras el contacto con una persona ya infectada. Se considera que el hospedador natural del patógeno son los zorros voladores.

Pese a que se han registrado solo unos brotes de este virus en Asia, puede afectar a muchos animales domésticos, así como causar una gama de dolencias entre humanos, que van desde la infección asintomática hasta la enfermedad respiratoria aguda y encefalitis mortal.

¿Cuáles son los síntomas?

Los individuos contagiados suelen tener los siguientes síntomas: fiebre, dolores de cabeza y musculares, vómitos, dolor de garganta, mareos, somnolencia o alteración de la conciencia, entre otros.

La OMS también destaca que algunos enfermos pueden desarrollar neumonías atípicas y problemas respiratorios severos. En el caso de que la dolencia derive en encefalitis o convulsiones, tales, los enfermos entran en estado de coma en un plazo de entre 24 y 48 horas.

El organismo estima que la tasa de letalidad del virus Nipah es de entre un 40 y un 75 %, si bien puede oscilar en función del brote.

Hasta la fecha no hay ni medicamentos ni vacunas que sean capaces de vencer a este virus.