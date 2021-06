Propietaria de una casa de 'Los Picapiedra' llega a un acuerdo con la ciudad que la demandó por sus esculturas de dinosaurios

La propietaria de una polémica casa temática de 'Los Picapiedra' ha resuelto una demanda contra la ciudad estadounidense de Hillsborough, en California, tras permitirle conservar sus dinosaurios y otras esculturas inspiradas en el dibujo animado de los años 60, informan medios locales.

La controversia comenzó a fines de 2017 cuando un funcionario de la ciudad notó que Florence Fang, una empresaria y editora jubilada, había colocado en su propiedad grandes esculturas de personajes animados, un letrero que decía "Yabba Dabba Doo" y otros cambios en el paisaje, que fueron considerados como una molestia pública.

En varias ocasiones notificaron a la mujer para que interrumpiera los trabajos y le advirtieron sobre un permiso especial para instalar tales objetos por lo que debía hacer varios cambios en el inmueble. Debido a que Fang se negó a acatar las disposiciones, las autoridades se vieron obligadas a acudir a los tribunales en 2019, pero la acusada respondió alegando que la discriminaban por ser china.

La abogada de Fang, Angela Alioto, sostuvo que probablemente habían otros residentes que no obtuvieron permisos para sus estatuas o renovaciones, pero que no enfrentaban el mismo tipo de acoso de la ciudad porque no son chinos.

Finalmente, las dos partes en litigio llegaron a un acuerdo que permite a la dueña obtener los permisos necesarios y así conservar los coloridos personajes junto a otras excentricidades en su casa. Además, la ciudad de Hillsborough deberá pagar a la mujer 125.000 dólares como compensación por los gastos incurridos por la demanda.

Por su parte, Fang se comprometió a retirar sus reclamos con respecto a la discriminación racial y contra dos empleados de la ciudad que, según ella, le habían dificultado inicialmente obtener sus permisos.