"El silencio no es propicio para resolver los problemas": Merkel defiende que una cumbre entre la UE y Rusia sería útil para varias cuestiones

La canciller de Alemania, Angela Merkel, declaró este lunes que "el silencio no es propicio para resolver los problemas" y defendió que la celebración de una cumbre entre la Unión Europea y Rusia sería útil para una serie de cuestiones, recoge Reuters.

En particular, Merkel subrayó que durante una conversaciones se le podría decir directamente a Vladímir Putin que los presuntos ataques cibernéticos no son la base para una relación productiva. "Aquí creo que es mejor no solo hablar entre nosotros, sino también confrontar al presidente ruso con estas cosas y decirle 'sobre esa base no puede tener lugar una cooperación fructífera', dijo la canciller a legisladores alemanes y franceses.

"La relación entre Rusia y la Unión Europea no es realmente buena en este momento, pero incluso durante la Guerra Fría la gente hablaba entre sí, así que creo que el silencio no es propicio para resolver los problemas", argumentó.

Al mismo tiempo, Merkel indicó que los líderes del bloque comunitario identificaron problemas que querían abordar con Rusia y encargaron a los funcionarios que examinen los formatos y condiciones bajo las cuales unas conversaciones con Moscú podrían tener lugar. "Eso significa que dimos un paso adelante, pero aún no estamos en nuestra meta", precisó.

La canciller enumeró la situación en Ucrania y Bielorrusia, así como el futuro de Siria y Libia, como temas en los que el bloque podría "sondear con el presidente ruso si se puede llegar a resultados conjuntos".

El pasado viernes, los líderes de la UE rechazaron un llamado de Alemania y Francia para mantener conversaciones formales con Putin después de que Polonia y los países bálticos señalaran que esto enviaría un mensaje equivocado.

La semana pasada, Merkel afirmó que "la UE debe buscar un contacto directo con Rusia y con el presidente ruso", desarrollando al mismo tiempo mecanismos unificados para responder a las políticas de Moscú.

