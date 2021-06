La capitalización de Facebook supera el billón de dólares

Las acciones de la red social Facebook subieron este lunes más de 14 % en cosa de una hora, para así alcanzar su máximo de 355,64 dólares, según el portal Yahoo! Finance. Como resultado, la capitalización de mercado de la compañía llegó a 1,008 billones de dólares, superando por primera vez el umbral del billón.

El alza, que se inició después de las 14:25 (hora del Este de EE.UU.), fue precedida por la decisión del juez de distrito de Columbia, James Boasberg, de no calificar a la empresa como monopolio y descartar de ese modo una demanda presentada en diciembre pasado por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y 48 estados del país norteamericano.

Al manifestar por escrito su parecer sobre el tema, Boasberg afirmó que los fiscales no pudieron demostrar que la compañía controle al menos el 60 % del mercado de las redes sociales. En particular, indicó que este sector "es inusual en varios sentidos, incluyendo el hecho de que los productos que contiene no se venden por un precio, lo que significa que los servicios de las redes sociales personales no obtienen ingresos directos de los usuarios".

"En este contexto inusual, la incapacidad de la FTC para ofrecer alguna indicación de las métricas o métodos que utilizó para calcular la participación de mercado de Facebook, hace que su vaga afirmación de 'más del 60 %' sea demasiado especulativa y concluyente para seguir adelante", dictaminó el juez, aunque permitió a esa comisión presentar una nueva denuncia contra la empresa durante los próximos 30 días.

En su demanda inicial, la FTC y los estados alegaron que Facebook despliega "una estrategia sistemática [...] para eliminar las amenazas a su monopolio", al comprar otros servicios digitales como Instagram y WhatsApp, y manifestaron que "esa conducta perjudica a la competencia, deja a los consumidores con pocas opciones para la interacción personal en las redes sociales y priva a los anunciantes de los beneficios de la competencia". Por todo ello solicitaron, entre otras cosas, "exigir la desinversión de activos, incluidos Instagram y WhatsApp", así como "prohibir que Facebook imponga condiciones anticompetitivas a los desarrolladores de 'software'", al tiempo que pidieron que la red social notifique de antemano y solicite aprobación previa para futuras fusiones y adquisiciones.