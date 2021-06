VIDEO: Un ladrón entra a una farmacia, llena una bolsa con artículos y sale tranquilamente ante la mirada de un guardia

En San Francisco (EE.UU.), un hombre entró a una farmacia donde después de meter varios productos en una bolsa de basura, salió sin pagar montado en bicicleta y ante la mirada de otros compradores y un guardia de seguridad.

El descarado hurto ocurrió el pasado 14 de junio en un local de la cadena Walgreens y fue registrado en un video compartido por Lyanne Melendez, una reportera del canal ABC7. En las imágenes se ve cómo el delincuente se abastece tranquilamente mientras una mujer y un guardia de seguridad lo filman con sus móviles. La mujer pregunta si deben llamar a la línea de emergencia 911, pero ninguno hace nada en concreto. El ladrón llena su bolsa y pasa junto al vigilante, que apenas intenta quitarle el botín sin éxito, y escapa sin más inconveniente.

La semana pasada, Melendez informó que el hombre responsable del crimen había sido arrestado. No obstante, el video del incidente —que ya acumula más de seis millones de reproducciones— provocó un intenso debate alrededor de una controvertida ley que ha convertido a la ciudad californiana en un "paraíso para los ladrones de tiendas", escribe el diario New York Post.

San Francisco, el "epicentro del crimen minorista"

El aumento de los hurtos surgió casi inmediatamente después de la aprobación de la llamada Proposición 47, norma votada en un referéndum en 2014, que considera los robos no violentos de artículos por un valor menor a los 950 dólares no como delitos graves, sino menores. En consecuencia, el acusado solo recibe una citación y si no se presenta, "tal vez reciba una orden de arresto o tal vez tiren [el citatorio] antes de que llegue a ese punto", explica la teniente Tracy McCray, quien añadió que está "acostumbrada" a que los ladrones saqueen sin consecuencias legales.

Aunque la tasa de robos en San Francisco disminuyó durante la pandemia, en gran parte porque muchas tiendas cerraron temporal o permanentemente, los negocios minoristas esenciales, entre ellos las cadenas de farmacias como Walgreens y CVS Pharmacy, vieron un aumento de los incidentes de hurto. No obstante, los datos no indican un aumento generalizado de los robos en las tiendas de la ciudad, señala un informe publicado por el periódico San Francisco Chronicle.

Durante los últimos cinco años, Walgreens ha cerrado 17 establecimientos en esa ciudad, y en las que continúan abiertas los incidentes de robo son cuatro veces el número promedio reportado en tiendas similares en todo el país, según el medio. La cadena gasta 35 veces más en guardias de seguridad en San Francisco que en cualquier otro lugar, dijo Jason Cunningham, vicepresidente regional de farmacias y operaciones minoristas en California y Hawái.

Brendan Dugan, director de la división de delitos minoristas de CVS Pharmacy, califica a la ciudad californiana como "uno de los epicentros del crimen minorista organizado" y afirma que los empleados habían recibido instrucciones de no perseguir a los presuntos ladrones porque estos encuentros se habían vuelto demasiado peligrosos. Al mismo tiempo, Ahsha Safaí, miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, denunció que existe una vasta red de robo minorista que abastece al crimen organizado con medicinas y accesorios y, a veces, los bienes sustraídos son vendidos en las calles del mismo barrio.

Por estos motivos, las industrias minorista y de abarrotes de la ciudad están exigiendo un enfoque en la resolución de este tipo de delitos y sanciones más severas por robo.