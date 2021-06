"Otro hijo de puta jugando a la política": Duterte desafía a Manny Pacquiao por sus críticas a la corrupción

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha desafiado al legendario púgil y senador Manny Pacquiao a "exponer" la corrupción en el Gobierno que recientemente ha criticado, informan medios locales.

En una alocución televisada en la noche de este lunes, Duterte amenazó con tachar de "mentiroso" a Pacquiao si no era capaz de nombrar en concreto a funcionarios o agencias corruptas de su Administración. "Di el nombre de la oficina y me encargaré de ella. Dentro de una semana, haré algo", aseguró.

El mandatario admitió que el Departamento de Obras Públicas y Carreteras había ganado "notoriedad" por sus casos de corrupción, pero subrayó que no veía que otros sectores sufrieran del mismo problema. Asimismo, le insistió al boxeador, actual líder de su partido político (PDP-Laban), que ofreciera argumentos a sus palabras o iría en su contra durante las elecciones del próximo año. "Si no lo haces, serás otro hijo de puta jugando a la política", expresó Duterte según el diario Philippine Daily Inquirer.

De acuerdo con la agencia Reuters, Pacquiao dijo en un comunicado este martes haber aceptado el desafío del líder filipino, pero afirmó que era desalentador que estuvieran discutiendo por el tema de la corrupción. "Tuve errores en la vida que corregí, pero puedo aferrarme a dos cosas. No soy ni corrupto y ni mentiroso", aseveró.

Pacquiao es visto como uno de los partidarios más firmes de Duterte y un potencial sucesor una vez el actual presidente agote su mandato en 2022, aunque no ha anunciado oficialmente su candidatura. Entre tanto, los miembros del PDP-Laban le han insistido al presidente que se postule para vicepresidente —ya que por ley no puede ser reelegido— y elija al candidato presidencial con el que se postulará, una opción que, según él, "no es en absoluto una mala idea". Sin embargo, sostuvo que no puede trabajar con alguien que se le oponga.

A principios de este mes, Duterte criticó el conocimiento "superficial" de política exterior de Pacquiao, luego de que el senador dijera que consideraba que la posición del mandatario en el mar de la China Meridional era "deficiente" y "desalentadora".

