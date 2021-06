La Armada de EE.UU. no investigará a un exmiembro de los SEAL que admitió que él y su equipo tenían intención de matar a un prisionero del EI en Irak

La Armada estadounidense anunció este martes que no emprenderá acciones contra Eddie Gallagher, miembro retirado de los Equipos Tierra, Mar y Aire de la Armada de EE.UU. (SEAL), quien en mayo admitió durante un pódcast que su pelotón tenía la intención de asesinar a un joven prisionero del Estado Islámico (EI) en Irak en 2017 y que el detenido falleció durante un plan para practicarle distintos procedimientos médicos.

"Después de una revisión realizada por la Armada, se determinó que las declaraciones de Gallagher no fueron corroboradas y no se encontró información sustancial que mereciera una investigación basada en esas declaraciones", señaló al periódico Navy Times la portavoz de la Armada, Courtney Hillson.

"Las pruebas contra Gallagher relacionadas con el tratamiento médico y la muerte del detenido ya fueron investigadas y/o adjudicadas en la corte marcial de Gallagher", declaró la vocera, agregando que el exintegrante de los SEAL "no puede ser procesado nuevamente por esos presuntos delitos".

En 2018, Gallagher, entonces jefe de Operaciones de Guerra Especial de los SEAL, fue acusado de apuñalar fatalmente a un miembro del EI detenido de 17 años, así como de varios crímenes de guerra cometidos en Irak en 2017, entre ellos, disparar contra civiles. No obstante, en 2019 fue absuelto por la corte marcial de la base naval de San Diego luego de que otro miembro de su equipo cambiara su testimonio y afirmara que fue él quien había matado al combatiente herido al bloquear un tubo de respiración y asfixiarlo.

Al mismo tiempo, Gallagher fue declarado culpable de posar para una foto con el cadáver del preso y fue sentenciado a cuatro meses de prisión. La sentencia recomendada por el jurado de degradar a Gallagher fue anulada después de que el entonces presidente Donald Trump interviniera en el caso, lo que permitió al militar a retirarse como oficial en jefe y mantener su insignia que lo identificaba como un miembro de los SEAL.

¿Qué dijo Gallagher durante el pódcast?

"El grano de verdad en todo esto es que ese combatiente del EI fue asesinado por nosotros y que nadie en ese momento tuvo problemas con eso", afirmó Gallagher el pasado mayo durante un episodio del pódcast 'The Line' de Apple TV+.

"Matamos a ese tipo. Nuestra intención era matarlo", continuó el miembro de SEAL retirado. "Fue realizar escenarios médicos con él hasta que muriera", agregó.

Gallagher asimismo sostuvo que nunca apuñaló al detenido, quien murió por "varios tratamientos médicos que le hicieron". Según el militar, la única razón por la que realizó el procedimiento de insertar un tubo de respiración en la garganta del preso era "solo practicar", ya que el combatiente "iba a morir de todos modos". "Todo el mundo estaba como, 'vamos a hacerle tratamientos médicos hasta que se vaya'", contó.

Asimismo, el exmilitar señaló que miembros descontentos de su pelotón habían dado un paso al frente para acusarle de mala conducta e incriminarlo.

En un comentario para Navy Times, el abogado de Gallagher en la corte marcial, Timothy Parlatore, argumentó que las declaraciones de su cliente durante el pódcast reflejan lo que los fiscales sabían desde hace tiempo: "que no se esperaba que el tratamiento médico que se le proporcionó le salvaría la vida" al detenido.

"Más bien, se hizo con el propósito de mantener a los iraquíes lejos de él para que no lo torturaran ni lo desmembraran o ejecutaran", afirmó Parlatore, quien agregó que la decisión de la Armada de no realizar más investigaciones al respecto "no es sorprendente".

