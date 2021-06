Putin cuenta que se vacunó con el fármaco ruso anticovid Sputnik V

Vladímir Putin reveló este miércoles durante 'Línea directa', el evento televisivo anual en el que responde a las preguntas de los ciudadanos, que se vacunó contra el coronavirus con el fármaco ruso Sputnik V.

"En cuanto a mí, cuando lo hice [...] teníamos dos [vacunas] en circulación civil: EpiVacCorona y Sputnik V. Las dos son buenas. [...] Partí del hecho de que necesito estar protegido el mayor tiempo posible y tomé la decisión de vacunarme con Sputnik V", dijo el presidente ruso.

El jefe de Estado recibió la primera dosis de la vacuna el 23 de marzo y el 14 de abril anunció que le habían administrado la segunda inyección. En aquel entonces Putin no reveló el nombre del fármaco con el que le habían vacunado.

"Me pidieron realmente que no hablara sobre qué vacuna recibiría, para no crear ningún tipo de ventaja competitiva de un fármaco sobre otro", señaló. "Pero veo que realmente hay muchas preguntas [al respecto]", continuó Putin explicando por qué hoy decidió hacer público cuál fue el antídoto ruso que eligió.

El mandatario sostuvo también que "no es tan importante" que los líderes políticos filmen en video cómo se vacunan. "Espero que la mayoría de los ciudadanos del país entiendan que, si dije que me había vacunado, es que fue así. A este nivel, me parece que la gente no se involucra en triquiñuelas", indicó.

En cuanto a su reacción a la vacuna, Putin contó que después de la primera dosis no experimentó ningún efecto secundario aparte de "una ligera sensibilidad" en el lugar del pinchazo. Tras la segunda dosis le subió la temperatura hasta 37,2, pero al día siguiente ya bajó a 36,6. "Eso es todo", dijo el mandatario, agregando que tras la vacunación desarrolló un "alto nivel" de anticuerpos.

Además, Putin reveló que su hija también ha sido inoculada con Sputnik V, y destacó que la vacuna es necesaria y no tiene ningunos efectos secundarios graves. "No hay que escuchar a las personas que entienden poco, sino a los especialistas", aseveró.

