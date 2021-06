Putin dice que Rusia no planea bloquear ninguna red social occidental, pero subraya que estas deben cumplir con las leyes rusas

"Deberíamos tener un sentido de nuestra propia dignidad. [...] Si trabajan en nuestro país y ganan un dinero considerable, deben obedecer nuestras leyes. No les exigimos nada especial", señaló el presidente ruso.

Vladímir Putin declaró este miércoles durante 'Línea directa' que Rusia no tiene planes de bloquear las redes sociales occidentales en el territorio del país.

"No tenemos tales planes, no vamos a bloquear a nadie, planeamos trabajar con ellos, pero en algunos casos el problema es que se nos ignora al no cumplir con nuestros requisitos y las leyes rusas", señaló el presidente ruso.

"Deberíamos tener un sentido de nuestra propia dignidad. [...] Si trabajan en nuestro país y ganan un dinero considerable, deben obedecer nuestras leyes. No les exigimos nada especial", explicó el mandatario.

Putin precisó que Moscú exige que las redes sociales internacionales abran oficinas de representación en el país, con las que se podrá mantener el diálogo.

"Les decimos: 'están distribuyendo pornografía infantil o instrucciones sobre cómo cometer suicidio o cómo hacer cócteles Molotov, etc., tienen que eliminarlo', pero ellos ni siquiera nos escuchan, ni siquiera quieren escuchar lo que les decimos. Esa actitud es incorrecta", indicó el jefe de Estado ruso. "Ningún país del mundo que se precie se comporta así. En Europa, y más aún en Asia, todos insisten en que ese trabajo se lleve a cabo de forma civilizada", destacó.

Al mismo tiempo, si las redes sociales no abren oficinas de representación en Rusia o si, tras abrir estas oficinas siguieran incumpliendo las leyes nacionales, Moscú puede implementar diferentes métodos técnicos, como ralentizar la velocidad de funcionamiento de la plataforma en el territorio del país, ha indicado Putin.

En marzo, el Servicio Federal para la Supervisión de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia (Roskomnadzor) ejecutó la "ralentización inicial de la velocidad de funcionamiento" de Twitter en Rusia debido a las violaciones por parte de la red social de las leyes rusas sobre la eliminación de contenidos prohibidos. Las violaciones en materia de contenido incluyen llamados al suicidio de menores, pornografía infantil e información sobre el uso de drogas.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!