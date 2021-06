Un teléfono fijo del edificio colapsado en Miami realiza 16 llamadas después del derrumbe

Un teléfono fijo de uno de los pisos del edificio residencial de 13 plantas que colapsó el pasado jueves en Surfside, cerca de Miami, ha realizado 16 llamadas desde el día del derrumbe, que dejó al menos 16 muertos y más de 150 desaparecidos.

Entre esas 150 personas figura una pareja de ancianos, Arnie y Myriam Notkin, que vivían en el apartamento de donde provienen las misteriosas llamadas dirigidas al número de su nieta, pero al otro lado del teléfono solo se escuchan interferencias.

Cuando la familia de los Notkin intentaba devolver la llamada al teléfono fijo, algunas veces parecía que alguien respondía, pero en otras ocasiones se escuchaban solo ruido estático o comunicaba.

Jake Samuelson, nieto de la pareja, dijo que era difícil creer que sus abuelos hubieran sobrevivido al colapso viendo la escala de la destrucción. Mientras, la naturaleza de las llamadas sigue siendo un misterio.

Varios expertos en telecomunicaciones citados por The Washington Post explicaron que las llamadas fueron causados par "un fallo eléctrico en el equipo" o daños en los circuitos del teléfono. Al mismo tiempo, no excluyen que haya una persona con vida enterrada bajo los escombros que intenta activar el teléfono pero no puede hablar.

"Esto es lo suficientemente inusual como para darme la esperanza de que alguien vivo y protegido de alguna forma en los escombros está tratando de dar a entender que está allí", dijo Ted Rappaport, profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad de Nueva York.