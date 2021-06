Muere a los 88 años Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa de EE.UU. y arquitecto de la guerra de Irak

Donald Rumsfeld, quien fue el secretario de Defensa de EE.UU. del Gobierno de Gerald Ford (1975-1977) y de George W. Bush (2001- 2006), murió a los 88 años en la localidad de Taos, Nuevo México, rodeado de sus parientes, según comunicó este miércoles su familia.

"Puede que la historia le recuerde por sus extraordinarios logros a lo largo de seis décadas de servicio público, pero para aquellos que le conocieron mejor y cuyas vidas cambiaron para siempre a raíz de ello, recordaremos su inquebrantable amor por su esposa Joyce, su familia y sus amigos, y la integridad que aportó a una vida dedicada al país", reza un comunicado.

El excongresista republicano estuvo involucrado en la decisión de invadir Afganistán e Irak como parte de la respuesta de Estados Unidos a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En sus memorias 'Known and Unknown' ('Conocido y desconocido'), Rumsfeld insistió en que la eliminación del presidente iraquí Sadam Husein justificó el esfuerzo. "Librar a la región del brutal régimen de Sadam ha creado un mundo más estable y seguro", escribió, cita The New York Times.

En dicha obra eludió la cuestión de si la guerra de Irak había desviado recursos de Afganistán, provocando el resurgimiento de los talibanes en ese país. "Fue precisamente durante el periodo más duro de la guerra de Irak cuando Afganistán, con la ayuda de la coalición, dio algunos de sus pasos más prometedores hacia un futuro libre y mejor", declaró.