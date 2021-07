El actor James Franco pagará 2,2 millones de dólares para resolver su demanda por conducta sexual inapropiada

El actor estadounidense James Franco pagará 2,2 millones de dólares para resolver la demanda en su contra por conducta inapropiada y con carga sexual hacia sus estudiantes, luego de un acuerdo entre ambas partes que se someterá a la aprobación de un juez de Los Ángeles, informó el medio The Hollywood Reporter.

Dos actrices que estudiaron en la escuela de interpretación de Franco encabezan el pleito, presentado oficialmente ante la justicia en 2019. Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal afirman que el artista empujó a sus estudiantes a actuar en escenas sexuales explícitas, en un "escenario tipo orgía", que iban mucho más allá de las aceptables en los 'sets' de filmación de Hollywood, señala AP. La productora de Franco, Rabbit Bandini, y sus socios, también fueron acusados.

Según documentos judiciales hechos públicos este miércoles, los términos del acuerdo estipulan que Tither-Kaplan recibiría 670.500 dólares, menos 223.500 de honorarios para sus abogados. Gaal obtendría 223.500 dólares, de los cuales 74.500 irían a sus representantes legales. Los 1,3 millones restantes serían distribuidos entre otros estudiantes que alegan haber sido víctimas de fraude en el centro formativo Studio 4 Film School, fundado por Franco y que cerró sus puertas en 2017.

El convenio judicial requiere que tanto Tither-Kaplan y Gaal como el resto de personas involucradas hagan públicas sus demandas. El dinero no reclamado se destinaría al Centro Nacional de Leyes de la Mujer, una organización sin ánimo de lucro que aboga por los derechos de las mujeres a través de iniciativas políticas y de litigio. El acuerdo incluye términos "no económicos" que no se han hecho públicos y una declaración conjunta. "Todos coinciden en la necesidad de asegurarse de que nadie en la industria del entretenimiento, independientemente de su sexo, raza, religión, discapacidad, origen étnico, origen, género u orientación sexual, enfrente discriminación, acoso o prejuicio de ningún tipo", destaca el documento.

Las dos partes llegaron a un trato para resolver la demanda colectiva por primera vez en febrero, pero tomó varios meses puntualizar los detalles. En ese entonces Franco acordó que Tither-Kaplan y Gaal retirarían sus reclamos individuales, aunque no se supo de inmediato cuánto dinero estaba involucrado en esa conciliación.

Antes de presentar la demanda, Tither-Kaplan y otras mujeres transmitieron sus acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Franco poco después de que este recibiera el globo de oro al mejor actor por la película 'The Disaster Artist', a principios de 2018, cuando la etiqueta #MeToo —que representa el apoyo a las víctimas de acoso sexual— se extendió por primera vez en Hollywood.

