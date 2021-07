Arreaza critica el silencio del New York Times ante reclamo por el "sesgo" informativo contra Venezuela

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, consideró este jueves que el diario estadounidense The New York Times (NYT) ha demostrado tener "poca voluntad autocrítica y de diálogo", al decidir no responder a los reclamos que realizó el Estado venezolano contra el rotativo, a finales de abril pasado.

"A diferencia de otros medios, no recibimos respuesta. Se demuestra así la poca voluntad autocrítica y de diálogo de ese medio", dijo el diplomático a través de Twitter, en un mensaje que acompañó con la carta enviada al NYT en formato electrónico y físico, el pasado 30 de abril.

En aquella ocasión, Arreaza aseguró que el medio estadounidense había publicado información sesgada contra el país suramericano, como parte de una "campaña de calumnias" contra Venezuela.

Esta carta la enviamos (en electrónico y físico) el 30 de abril al @nytimes, denunciando con elementos de sobra el sesgo contra #Venezuela. A diferencia de otros medios, no recibimos respuesta. Se demuestra así la poca voluntad autocrítica y de diálogo de ese medio: pic.twitter.com/7oAoUMKOSY — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 1, 2021

El artículo que produjo el reclamo de la cancillería venezolana fue publicado el 26 de abril de 2021 y aludía a la supuesta presencia de "grupos terroristas" en el país suramericano.

Tras su publicación, Caracas denunció que el medio estadounidense había recurrido a la aplicación de "las mismas fórmulas con las que justificaron las invasiones a Irak y Libia, y el golpe de Estado en Bolivia en 2019", con el propósito de "aumentar la presión intervencionista" y así intentar "derrocar" al Gobierno venezolano.