VIDEO: Cortan el micrófono a un estudiante 'queer' durante su discurso de graduación y el público le apoya

El discurso de graduación de un estudiante de un instituto de Nueva Jersey (EE.UU.) fue interrumpido cuando empezó a hablar sobre su identidad 'queer'. "Después de salir del armario como homosexual en mi primer año, me sentí muy solo. No sabía a quién acudir en busca de apoyo", afirmó Bryce Dershem, de 18 años, antes de que su micrófono se cortara de repente.

Un video de la ceremonia, que tuvo lugar el pasado 17 de junio, muestra que después de hacer esta revelación, Robert M. Tull, director de Eastern Regional High School del municipio de Voorhees, se dirige al fondo del escenario y parece desenchufar unos cables. Luego toma el micrófono y los apuntes preparados por el alumno.

Sin embargo, la multitud apoyó a Dershem, quien también llevaba una bandera del orgullo, y finalmente pudo pronunciar sus palabras.

"Me dijeron que eliminara todas las referencias a mi condición de homosexual"

El joven explicó este lunes en una entrevista a CBS News que inicialmente escribió un discurso sobre ser homosexual y lidiar con problemas de salud mental. Detalló que pasó meses en tratamiento por anorexia y ni siquiera sabía si sería capaz de graduarse, y mucho menos si podría dar el discurso de graduación. "En cuanto me enteré [de que iba a dar el discurso de graduación], supe que quería hablar de mi historia y acabar con el silencio sobre los problemas de salud mental. Y también dar voz a los homosexuales y hacerles saber que, sean quienes sean, no están solos", subrayó.

El graduado, que continuará sus estudios en la Universidad Tufts, señaló que su discurso no fue aprobado por el instituto, por lo que tuvo que cambiarlo. "Me dijeron que eliminara todas las referencias a mi condición de homosexual, me dijeron que eliminara todos los detalles personales de mi tratamiento", apuntó. "No querían que dijera que era homosexual, porque decían que eso excluiría a la gente del público", detalló.

Dershem declaró que cuando llegó el día de la graduación, decidió pronunciar el texto original. El joven dijo que recibió una gran ovación, y después de la ceremonia una profesora que perdió a su hijo por problemas de salud mental durante la pandemia le elogió. "Me abrazó y lloró en mis brazos, y me dijo que estaba muy contenta de que hubiera pronunciado el discurso y que esperaba que otras personas también creyeran en él", añadió.

Respuesta de las autoridades educativas

Por su parte, Robert S. Cloutier, superintendente del distrito escolar regional del condado de Camden, aseguró que "a ningún estudiante orador se le pidió que eliminara su identidad personal de cualquier discurso antes o durante la graduación o se le impidió compartir su identidad personal durante la graduación".

"Todos los discursos de los estudiantes para la graduación se coordinan a través del director de la escuela secundaria", explicó. "El director, en colaboración con personal adicional según sea necesario, apoya a los estudiantes en la conexión de sus experiencias educativas con un mensaje significativo e inclusivo sobre el futuro para todos los estudiantes en la clase y para los invitados de los estudiantes", agregó.

El funcionario concluyó que el discurso de Dershem "relacionó su viaje personal durante sus años de escuela secundaria con la importancia de la salud mental".

