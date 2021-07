La compañía que debía ser cotutora del patrimonio de Britney Spears solicita renunciar al cargo

Pese a que Bessemer Trust fue nombrada cotutora del patrimonio de Spears el pasado noviembre, la firma asegura que no se le "emitieron cartas de tutela" y que "actualmente no está autorizada para actuar".

La firma de planificación y asesoramiento financiero Bessemer Trust ha solicitado a la corte que acepte su renuncia a su cargo de cotutora del patrimonio de la cantante Britney Spears, estimado en unos 60 millones de dólares, debido a un "cambio de circunstancias".

De acuerdo con los documentos judiciales presentados este jueves y revisados por USA Today, la firma creía que Spears había aceptado voluntariamente la cotutela de su patrimonio por parte de Bessemer Trust. Sin embargo, esta noción habría cambiado luego de que el pasado 23 de junio la superestrella declarara en un testimonio judicial que la tutela de su patrimonio (gestionada también por su propio padre, James 'Jamie' Spears) era "abusiva" y que estaba "traumatizada" y "deprimida".

"La persona bajo custodia se opone a la continuación de su tutela y desea rescindirla", señala Bessemer Trust en el documento judicial, y agrega que "la peticionaria ha escuchado a la persona bajo custodia y respeta sus deseos".

Pese a que Bessemer Trust fue nombrada cotutora del patrimonio de Spears el pasado noviembre, la firma asegura que no se le "emitieron cartas de tutela" y que "actualmente no está autorizada para actuar". Además, subrayó que "no ha tomado ninguna decisión como cotutora", no ha recibido activos del patrimonio de Spears y no ha aceptado honorarios como cotutora.

El pasado 30 de junio, el Tribunal Superior de Los Ángeles denegó la solicitud de la cantante Britney Spears de destituir a su padre, Jamie Spears, como tutor de su patrimonio. La jueza Brenda Penny dictaminó que la cantante es "incapaz de administrar sus finanzas y resistir el engaño o la influencia indebida".

Jamie Spears fue designado como tutor legal de su hija y de su patrimonio desde el 2008. La artista, de 39 años, debe obtener su permiso antes de tomar decisiones importantes relacionadas con su vida financiera, privada y pública, una situación que generalmente se reserva para personas mayores o enfermas con pocas esperanzas de recuperación.