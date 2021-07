Vietnam ordena a Netflix eliminar una serie sobre espías por un mapa que muestra los reclamos chinos en el mar de la China Meridional

Netflix eliminó el drama de espionaje australiano 'Pine Gap' de sus servicios en Vietnam a solicitud de las autoridades audiovisuales del país debido a que en dos episodios de la serie aparece un mapa que muestra los reclamos chinos en el mar de la China Meridional, según informó este viernes Reuters.

"Tras una demanda legal por escrito del regulador vietnamita, hemos eliminado la serie con licencia 'Pine Gap' de Netflix en Vietnam para cumplir con la ley local", señaló un portavoz de la plataforma, agregando que la serie sigue disponible en el resto del mundo.

El mapa en cuestión exhibe la 'Línea de los nueve puntos' —utilizada por China para ilustrar lo que considera su territorio en el mar de la China Meridional— y se muestra en el contexto de los reclamos marítimos en la región. El mapa aparece brevemente en las pantallas de una sala de control en una base de espías en dos episodios.

"Las violaciones de Netflix enfurecieron e hirieron los sentimientos de todo el pueblo de Vietnam", comunicó este jueves la Autoridad de Radiodifusión e Información Electrónica vietnamita.

Según el organismo, se trata de "la tercera vez consecutiva en los últimos 12 meses que Netflix distribuye películas y series con contenido que viola la soberanía" de la nación. Los otros dos programas son la comedia romántica china de 2019 'Put Your Head on My Shoulder' ('Pon tu cabeza en mi hombro') y el drama político estadounidense 'Madam Secretary' ('Señora secretaria').

De acuerdo con Reuters, el viernes 'Put Your Head on My Shoulder' todavía estaba disponible en Netflix en Vietnam, mientras que 'Madam Secretary' ya habría sido eliminada.

En octubre de 2019, Vietnam retiró la película animada de DreamWorks 'Abominable' de los cines a causa de una escena que presentaba un mapa similar que mostraba la 'Línea de los nueve puntos'.